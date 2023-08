Mit „Bertis Buben“ stiegen der Kieler Comiczeichner Volker Sponholz und sein Kollege Lutz Mathesdorf in den 90er-Jahren in die Comic-Bundesliga auf. Vorher aber machte Sponholz unter anderem eine Lehre als Bankkaufmann – und segelte als Wehrdienstleistender auf der „Gorch Fock“.

Kiel. Mit „Spon“ signiert er seine Zeichnungen, das „holz“ schenkt er sich. Volker Sponholz ist einer der prominentesten Comic-Zeichner in Deutschland. Sein Arbeitsplatz ist die Ecke eines großen Zimmers in einem Hinterhaus im Königsweg 15 – Heimat des „Comic Centers Kiel“. In den Regalen neben weiteren die höchst erfolgreichen Fußball-Comics aus den 90er-Jahren über „Bertis Buben“. An den Atelierwänden, gehalten von hölzernen Wäscheklammern, frische Cartoons. Und auf dem Zeichentisch: kreatives Chaos. „Ordnung ist nicht meine Stärke“, sagt Volker Sponholz mit einem verschmitzten Lächeln.