﻿Auszeichnung für die Kieler Fotokünstlerin und Aktivistin Lisa Hoffmann

Ihre Quelle ist das Internet. Dort sucht die Kieler Künstlerin Lisa Hoffmann das Material für ihre Arbeiten und schichtet dann Fotos aus Krisen und Krisengebieten zu eindrucksvoll verrätselten Bildern. Gerade hat die 33-Jährige dafür einen Preis erhalten.

Kiel. Man muss sich hineingucken in ihre Bilder, so lange, bis in den Schraffuren, Farben und Linien Umrisse erkennbar werden. Menschliche Körper, Gesichter, Hände, Kampfposen. Szenen, die assoziativ bleiben in ihrer Unschärfe, Konzentrate von Wirklichkeit.