﻿Galerien im Dezember: Monster, Landschaften und eine spannende Retrospektive

Kiel. Unser Galerien-Rundgang zum Jahresende führt diesmal zur Kunst in den Kieler Galerien Brennwald und Edition Berlin, in der Kanzlei Take/Maracke und in der Sparkassenstiftung SH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jochen Hand zum 70. in der Galerie Brennwald

1952 wurde er in Schleswig geboren, von dort aus zog es ihn in die Welt. Jochen Hand studierte Malerei in Berlin, hatte Lehraufträge unter anderem in Kiel, Luzern, Weimar, Aix-en -Provence und Barcelona inne, über 20 Jahre lehrte er an der HfBK Berlin. Aus Anlass seines 70. Geburtstages präsentiert Ute Brennwald eine Ausstellung, zu dem der heute in Berlin und Eckernförde beheimatete Künstler vier seiner ehemaligen Studenten eingeladen hat. Inzwischen sind die Vier längst seine Freunde und selbst international bekannte Künstler. „HANDverlesen“ heißt die facettenreiche Schau, in der neben den surrealen Arbeiten des Jubilars Arbeiten von Bernd Schwarting, Daniel Mohr, Yuzheng Cheng und Walter Yu Peng zu sehen sind.

Neben der Hauptausstellung zeigt Ute Brennwald im Kabinett kleine Kunstwerke, die sich noch als Weihnachtsgeschenk eignen, darunter neben den reizende Schattenfiguren von Wiebke Steinmetz eine Auswahl von Kaltnadelradierungen von der Berlinerin Katja Lang, die für echte Winterstimmung sorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hardenbergstraße 20. Bis 30. Dezember. Mi – Sa 15-18 Uhr und nach Vereinbarung. Tel. 0431-59677834 / 0431-389 0572

Hecker und Leiß als Lecker&Heiß in der Edition Berlin

Ein international agierendes Künstlerduo ist in der Galerie Edition Berlin von Rainer Gröschl zu Gast. Karla Helene Hecker und Levke Leiß lernten einander 2004 an der Akademie für bildende Künste Dresden kennen, seitdem treten sie in Gemeinschaftsarbeiten unter dem Namen Lecker&Heiß GbR auf. Wer jetzt denkt, ihre künstlerische Vorgehensweise sei identisch, sieht sich getäuscht. Die beiden Frauen bewegen sich in ganz eigenen Bildwelten und Techniken. Der japanischen Lackmalerei verwandt sind die surrealen Landschaften und abstrakten Szenerien von Karla Helene Hecker, in der Druckgrafik bedient sie sich des Hochdrucks und schafft mit mehreren Druckstöcken interessante kraftvolle Drucke. Die oft humorvollen Buntstiftzeichnungen von Levke Leiß entstehen in zahlreichen Farbschichten und sind von altmeisterlicher Präzision und großer Leuchtkraft.

Werke des Künstlerduos Karla Helene Hecker und Levke Leiß zeigt die Galerie Edition Berlin/Rainer Gröschl © Quelle: EB

Levke Leiß lebt und arbeitet in Berlin, Karla Helene Hecker in Aschau im Chiemgau und Berlin. Beide sind mit Ihren Arbeiten in internationalen Sammlungen in Deutschland, der Schweiz, Dubai. USA, Norwegen, Luxemburg und Kanada vertreten.

Edition Berlin. Holtenauer Str. 59. Bis 15. Januar 2023 . Fr. + Sa. 11 - 19 Uhr, So. 11- 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katharina Kierzek und Kai Niebuhr bei Take/Maracke

Bei Take/Maracke sind die Comic-Monster los. Katharina Kierzek und Kai Niebuhr zeigen unter dem Titel „Gedankengeschenk“ eine Reihe von Bildern, die in Gemeinschaftsarbeit entstanden sind. Während die gebürtige Berlinerin ihre ziemlich bunten, oft reichlich verrückten Figuren mit Stift und Pinsel ins quicklebendige Leinwandleben ruft, arbeitet der Schleswig-Holsteiner mit Nadel und Faden.

Katharina Kierzek stellt bei Take/Maracke aus © Quelle: TM

Vom kaputten Teddy bis zur Plastiktüte appliziert er mit der Nähmaschine Fundstücke auf den Malgrund. Das Ergebnis sind wilde Bildwelten, in denen sich unendlich viel entdecken lässt.

Westring 455 Wissenschaftspark. Bis 14. April. Do 14-17 Uhr, Fr 12-15 Uhr oder nach tel. Vereinbarung 0431/ 990810

Jadranko Rebec in der Sparkassenstiftung

Seine Bilder erinnern an Puzzlespiele. Farbige Flächen reihen sich aneinander, manchmal durchzogen von weißen und schwarzen Bildelementen. Beinahe schüchtern versteckt sich bisweilen eine Figur in diesem Gewusel, das bei aller scheinbaren Unordnung doch sehr klar und „durchorganisiert“ wirkt. „Retroprospect - Von der Figur zur Abstraktion“ heißt die Ausstellung mit Arbeiten von Jadranko Rebec in der Sparkassenstiftung. 23 Arbeiten wurden ausgewählt, die eine Entwicklung in der Kunst des 76-Jährigen nachvollziehbar machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick in die Ausstellung von © Quelle: SSSH

Seinen Weg von der gegenständlichen in die abstrakte Malerei, die er als „die freieste Form der Malerei“ bezeichnet, erklärt er so: „Während meines Studiums war ich unzufrieden mit meinen Bildern und habe sie übermalt. Irgendwann war die ganze Mittelmäßigkeit weg, es war eine Befreiung, denn es entstand etwas ganz Neues.“ Der in Zagreb geborenen Künstlers lebt seit 35 Jahren als freischaffender Künstler im Kreis Storman. Er studierte in Hamburg, wo er seit 1995 als Professor für Malerei an der Fakultät Gestaltung der HAW Hamburg arbeitet. In der Reihe „Sonderedition Ars Borealis“ der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein erschien im November 2022 der Band „Retroprospect“ als Werkverzeichnis.

Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein. Faluner Weg 6. Bis 28. Februar 2023. Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr

Weitere Galerien und Ausstellungen in und um Kiel

ECKERNFÖRDE Kunsthaus Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Di-Fr 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HOHWACHT (OSTSEE) Tourist-Information „Hohwacht en PleinAir“, Arbeiten von Jolanta Bernhard und Wiebke Busch (bis Januar). Di-Fr 9-16 Uhr. Berliner Platz 1,

HUSUM Galerie Lüth Peter F. Piening: Bildobjekte. Mi-So 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, 04846/456

Galerie Tobien „Das Beste zum Schluss“ (bis 25.2.). Di-Fr 9.30-18, Sa 9.30-15 Uhr. Neustadt 8-10, 04841/64800 , www.galerie-tobien.de

KAPPELN Kunsthaus Kappeln Albert Schindehütte: Zeichnung, Holzschnitt, Radierung, Lithographie. Werke aus mehr als 5 Jahrzehnten (bis 19.2.). Do-So 11-17 Uhr. Poststr. 5, 04642/9643431 , www.kunsthaus-kappeln.de

KIEL Das Atelier Birgit Brab „20/50“ (bis 15.1.). Do/Fr 16-18 Uhr. Jungfernstieg 24,

Förde Sparkasse „Erlebte Landschaft“ von Annegret Zucker (bis 6.1.). Di 9-18, Mi 9-14, Do 9-18, Fr 9-16 Uhr. Lorentzendamm 28-30,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Galerie Brennwald „HANDverlesen - Uwe Hand und Freunde: Yuzheng Cheng, Daniel Mohr, Walter Yu Peng, Bernd Schwarting“ (bis 30.12.). Mi-Fr 15-18 Uhr. Harden­bergstraße 20, 0431/3890572

Edition Berlin/Galerie Rainer Gröschl Arbeiten von Karla Helene Hecker und Levke Leiß (bis 15.1.). Fr-So 11-19 Uhr. Holtenauer Straße 59, 0172/5121213

K34-Galerie Gemeinschaftsausstellung der K34-Künstler (bis 5.1.). Do 20 Uhr. Monotypien von Irmela Petersen. Do 19 Uhr. Medusastr. 14, 0152/29269788

Kulturladen Leuchtturm Katrin Kuper: „Meine Farben borge ich mir vom Meer“ (bis 31.12.). Di 15-18 Uhr. An der Schanze 44, 0431/396861

Landeshaus „Das Gold der Heimat - Schätze der Volkskundlichen Sammlungen der Region Schleswig-Fensburg“ (bis 29.1., Ausweis). Di-So 10-18 Uhr. Düsternbrooker Weg 70,

Sparkassenstiftung SH Jadranko Rebec: „Retroprospect - Von der Figur zur Abstraktion“ (bis 28.2.). Di-Do 8-16, Fr 8-14 Uhr. Faluner Weg 6,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

spce Muthesius „Materialsache - What about painting?“! (bis 14.1.). Mi-Sa 14-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 7-11,

LABOE Atelier 1 „Local Artists.“ (bis 29.1.). Do 10-13, Fr 15-18 Uhr. Reventloustr. 1,

LUTTERBEK Galerie im Lutterbeker „Wiederbegegnung in Raum und Kunst“ - Malerei von Rula Grunwald (bis 31.1.). Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11,

NEUMÜNSTER Gerisch-Stiftung „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr.

RICKLING Alte Schule Arbeiten von Roman Sapolalov (bis Januar). Di-Fr 9-13 Uhr.

SCHLESWIG Landesarchiv SH Heinz Reinefarth: „Vom NS-Kriegsverbrecher zum Landtagsabgeordneten“ (bis 31.3.). Di-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais.Hinweis: Wegen der Feiertage können Öffnungszeiten abweichen.