﻿Kieler „Heinrich-Schütz-Kantorei“ feiert ihren Namensgeber

Kiel. Das war natürlich Ehrensache für die „Heinrich-Schütz-Kantorei“ Kiel, die im kommenden Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiern kann. In diesem November bot sie mit ihrem Leiter Andreas Koller Besonderes zum 350. Todestag (6. November) ihres Namensgebers Heinrich Schütz, des bedeutendsten deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts: Zusammen mit dem „Ensemble 158“ führte sie am Sonnabend in der Kieler Ansgarkirche und tags darauf in der Pauluskirche die „Musikalischen Exequien“ und zur Eröffnung sieben Motetten aus der „Geistlichen Chormusik 1648“ auf.

Das umfangreiche, gehaltvolle Programmheft schildert die Entstehungsumstände der „Musikalischen Exequien“ anschaulich nach – dieser großen dreiteiligen Begräbniskomposition für den mit Schütz bekannten Fürsten Heinrich II. Posthumus von Reuß, die der Musikforscher Werner Breig einmal als „eines der originellsten und inspiriertesten Werke von Schütz“ bezeichnet hat.

Andreas Koller hatte die gut 50-köpfige Heinrich-Schütz-Kantorei so intensiv vorbereitet, dass sie unter seiner animierend-unmissverständlichen Leitung Schütz‘ Tonsprache in der Kieler Ansagrkirche konzentriert und reaktionsschnell umsetzte. © Quelle: Björn Schaller

Die packende Sonnabend-Aufführung in der Ansgarkirche fand mit Recht starke, anhaltende Zustimmung. Textlich reichen die „Musikalischen Exequien“ von einem fest eingewurzelten, durch die Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges hautnah verschärften Vergänglichkeitsbewusstsein bis zu christlicher Erlösungsgewissheit. Musikalisch ist die gut halbstündige Komposition nicht nur außerordentlich kunstreich, sondern auch immens abwechslungsreich, vielseitig, ja geradezu kurzweilig gestaltet. Im Hinblick auf Klangschattierung und Beweglichkeit der Stimmen – etwa bei der musikalischen Ausdeutung des „nichtigen“ und des „verklärten“ Leibes – fordert sie vom Chor viel (Schütz selbst rechnete wohl mit einem kleinen Profi-Ensemble).

Heinrich-Schütz-Kantorei in Kiel: konzentriert und reaktionsschnell

Koller hatte die gut 50-köpfige Heinrich-Schütz-Kantorei so intensiv vorbereitet, dass sie unter seiner animierend-unmissverständlichen Leitung Schütz‘ Tonsprache konzentriert und reaktionsschnell umsetzte. Zusammen mit der wendigen Continuogruppe meisterte der Chor (der klanglich nur selten leicht zerfaserte, in puncto Textverständlichkeit aber mitunter optimierbar wäre) den schnellen Wechsel der musikalischen Bewegungsarten und Affekte variabel, ohne das musikalische Ganze aus dem Auge zu verlieren.

In der eröffnenden Motetten-Gruppe war das „Ensemble 158“ um Geigen und Bratschen bereichert. Dass dabei einige Vertonungen rein instrumental erklangen, sorgte (trotz gelegentlicher rhythmischer Unschärfen) für zusätzliche klangliche Abwechslung. Und doch war es bedauerlich, dass „zu unseren Zeiten“ – also angesichts der unseligen russischen Kriegshandlungen in der Ukraine – gerade das „Verleih uns Frieden gnädiglich“ nur wortlos und nicht auch gesungen erfleht wurde. Nach dem himmlisch-seraphisch verklärten Schluss der „Musikalischen Exequien“ verließ man die Ansgarkirche bereichert, bewegt und gewissermaßen gut be-schützt.