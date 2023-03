﻿Markuspassion: Frühbarocke Rarität für den Weg gen Ostern

Kiel. Wenn das keine Wertschätzung ist: Gleich an drei vorösterlichen Feiertagen soll der berühmte Thomaskantor Johann Sebastian Bach diese „Markuspassion“ einst in Leipzig aufgeführt haben. Zu seiner Entlastung als Komponist und als Alternative zu seiner eigenen, leider verschollenen Vertonung des Evangeliums des wohl ältesten Berichterstatters über den Leidensweg Christi.

Jetzt nimmt sich die Heinrich-Schütz-Kantorei unter der Leitung von Heiligengeist-Gemeinde-Kantor Andreas Koller der Rarität in zwei Konzerten an: am Sonnabend, 25. März, um 19 Uhr in der Ansgarkirche in der Holtenauer Straße sowie am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Pauluskirche am Niemannsweg.

Markuspassion: Von Bach geschätzt, von einem Keiser komponiert?

Das Werk in typisch frühbarocker oratorischer Struktur – mit Solisten, Chor und Orchester – darf also in gewisser Weise als Vorbild zum Beispiel für Bachs berühmte „Johannes-Passion“ gelten (in Kiel dann am 1. April in der Nikolaikirche unter KMD Volkmar Zehner zu hören) und soll hier in Bachs Fassung erklingen.

Warum an dieser Stelle der Name des Komponisten noch gar nicht gefallen ist, hat gute Gründe. Lange wurde, aufgrund einer Einschätzung Bachs, der vor allem in Hamburg und Kopenhagen wirkende Opernkomponist Reinhard Keiser als Urheber genannt. Aber die Forschung hält inzwischen seinen Vater Gottfried für wahrscheinlicher. Auch Friedrich Nicolaus Bruhns kommt in Frage. Was diese bemerkenswerte „Markuspassion“ wiederum eng mit dessen Geburtsstadt Schleswig und erneut mit Hamburg verbinden würde, war er doch dort Direktor der Ratsmusik und Domkantor. cst