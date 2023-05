﻿So war die Premiere von „Alles Liebe, Linda“ am Theater Kiel

Kiel. Ein Taschenlampenstrahl tastet sich durch das Halbdunkel, erfasst die schemenhaften Umrisse von Möbelstücken unter weißen Laken. Im Hintergrund wacht ein überlebensgroßes Porträt einer streng blickenden Grande Dame. Es ist dieselbe Frau, die auch mit der Taschenlampe unterwegs ist: Linda Porter, die Ehefrau des berühmten Komponisten und Liedtexters Cole Porter.

Ganz im Stil einer Diva der 1930er-Jahre begibt sich Schauspielerin und Sängerin Katharina Abt auf der Bühne des Kieler Opernhauses in die Rolle der Mrs. Cole Porter. Eine Löwin in den Salons von New York über Paris bis Hollywood. Im weinroten Hosenrock, später in glitzernden Abendroben und mit mondäner Wasserwelle stöbert sie angeregt im Fundus ihres Lebens.

Im mit großem Applaus aufgenommenem Ein-Frau-Musical „Alles Liebe, Linda“ von Stevie Holland und Gary William Friedman und zu zahlreichen Songs von Cole Porter entblättert sich da zwischen Kanapee und Kleiderpuppe ein Dasein, das nicht unbedingt ein unkompliziertes, aber dafür ein enorm aufregendes war. Denn trotz der innigen Verbindung des Paares unterhält Cole Porter – toleriert von der Gattin – zahllose Affären mit Männern. Wozu diese trotzig bemerkt: „Nur weil man eine Liebe nicht erklären kann, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht existiert!“

„Alles Liebe, Linda“ in Kiel: Katharina Abt glänzt in dem Ein-Frau-Musical

Wunderbar gelingt es Katharina Abt unter der Regie von Julia Hasenpusch, deren Attitüde einzufangen. Immer exaltiert, mit schnellem Witz und jeder Menge Esprit. Wer an Lindas Tafel nicht geistreich genug glänzte, blieb bei der nächsten Einladung draußen. Dass aus dem Monolog zudem eine originelle Zwiesprache wird, liegt daran, dass das Bild an der Wand ebenfalls zum Leben erwacht. In passgenauen Videoeinspielungen gelingt so ein ironischer Schlagabtausch. Denn die Porter vom Porträt hat durchaus Haare auf den Zähnen.

Im Fokus steht bei einem Musical aber natürlich vor allem die Musik. Zahlreiche berühmte Songs wie „I Love Paris“ oder „Night And Day“ eines der größten Musical-Komponisten Amerikas interpretiert Katharina Abt. Mit vibrierendem Temperament, angelehnt an den überschäumenden Stil des Broadway-Sounds ihrer Zeit und mit kraftvoller Stimme. Eine echte Energieleistung.

Das tighte Jazztrio an ihrer Seite – Moritz Caffier (Klavier und musikalische Leitung), Volker Linde (Kontrabass und E-Gitarre) und Dirk Zühlsdorff (Schlagzeug) – begleitet dabei jede Wendung stilsicher. Der Broadway-Sound verschmilzt mit dem Jazz, wird dadurch geerdeter und cooler. Die Songs treiben die Geschichte aber auch inhaltlich voran, passen zum jeweiligen Moment der kurzweiligen Linda-Porter-Story. Deren Protagonistin am Ende zufrieden resümiert: „Ich war der Wind in Cole Porters Segeln!“

Nächste Vorstellung: 18.6., 18 Uhr und 4.7., 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel, Rathausplatz 4, Karten: 0431 901 901