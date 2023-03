﻿Jugend musiziert Schleswig-Holstein: Talente üben für den Landeswettbewerb

Die jungen Kieler Talente Sophie Carolina Abend und Vincent Eric Dean Pinkenburg rüsten sich für den 60. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ vom 17. bis 19. März 2023 in Lübeck. Mit Spaß und Disziplin lassen sie sich von Klarita Farozi an der Musikschule Kiel professionell darauf vorbereiten.

Kiel. Disziplin und Spaß: Diese beiden Schlagworte fallen immer wieder, wenn man sich in der Musikschule Kiel mit zwei jungen Talenten und ihrer Lehrerin über die Vorbereitung auf den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ unterhält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sophie Carolina Abend und Vincent Eric Dean Pinkenburg hatten sich beide beim Regionalwettbewerb in Kiel einen Ersten Preis mit 23 von 25 Punkten erspielt. Jetzt wollen sie wissen, wo sie landesweit stehen und nehmen am 60. Landeswettbewerb teil, der vom 17. bis 19. März in Lübeck ausgetragen wird.

Jugend musiziert: 60. Landeswettbewerb als Herausforderung für Talente

Sophie, die 18-jährige Abiturientin am Hans-Geiger-Gymnasium, nutzt den Auftrittsstress gleich doppelt, nämlich zusätzlich als Generalprobe für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Lübeck. Zum Klavier sei sie „auf eher lustige Weise“ gekommen: Als Kind habe sie im Fernsehen gerne „Masha und der Bär“ verfolgt, eine der erfolgreichsten Computeranimationsserien überhaupt. „Masha lernte in einer Folge das Klavierspielen und trat sogar mit Orchester auf – und das wollte ich dann auch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre aus der Ukraine stammende Mutter Tetyana Berezina sah sich, selber keine Profimusikerin, mit dem dringenden Wunsch konfrontiert: Erst musste testweise ein Keyboard, dann ein E-Piano und irgendwann unbedingt ein echtes Instrument angeschafft werden. „Wir hatten das Glück, dass Sophies dritte Klavierlehrerin, Klarita Farozi, mit uns zu einem tollen Laden gefahren ist, wo wir sogar einen Flügel erstanden haben“, so Berezina.

Musikschule Kiel: Klavierpädagogin Klarita Farozi setzt auf Disziplin und Spaß

Mit der Klavierpädagogin von der Musikschule Kiel sei längst ein familiäres Verhältnis entstanden, betont sie genauso wie Vincents Mutter Shehu Ariana. Klarita Farozi war als studierte Konzertpianistin im Jahr 1999 vor dem Bürgerkrieg in Heimat Albanien geflohen und zur Familie nach Kiel gestoßen. Inzwischen ist sie ein Aktivposten an der Musikschule.

„Ich frage meine Schüler, ob sie an ’Jugend musiziert’ teilnehmen wollen“, so die Pädagogin, „und wenn ich dann – wie in diesen beiden Fällen – einen großen Willen spüre, dann kann man das systematisch angehen.“ Heißt, professionelle Repertoireauswahl mit Lustfaktor; Vorprüfung im November; und danach: viel Disziplin mit noch mehr Spaß.

Üben für „Jugend musiziert“: Zwei bis vier Stunden, je nach Belastung durch die Schule

Vincents Mutter Shehu Ariana: „Ich staune, wie getaktet sie üben, weil sie offenbar genau wissen, was sie wollen.“ Für Vincent, das stellt sie mit einer gewissen Erleichterung fest, sei das Klavierspielen wichtiger Ausgleich wie Schach oder Tischtennis. Neben der Schule sind täglich ein bis zwei Stunden üben realistisch. In den Ferien können es dann aber auch gerne mal vier werden. „Und das bringt dann auch richtig was“, so Vincent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 15-jährige Gelehrtenschüler ist geprägt durch ein Elternhaus, in dem klassische Musik immer gerne gehört, aber auch nicht selber ausgeübt wurde. Mit zehn Jahren hat er bei Klarita Farozi begonnen und erhielt bei „Jugend musiziert“ schon zweieinhalb Jahre später einen Sonderpreis.

60. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck 215 junge Musiktalente haben sich auf regionaler Ebene für den schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert. Vom 17. bis zum 19. März präsentieren sie ihr Programm der Jury in Lübeck. Der musikalische Traditionswettbewerb, der in diesem Jahr sein 60. Jubiläum feiert, wird vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein veranstaltet. Die Nachwuchsmusiker spielen in den Solo-Kategorien Klavier, Harfe, Drumset (Pop), Gitarre (Pop) und Gesang sowie in den Ensemble-Kategorien für Blas- sowie Streichinstrumente, Akkordeon-Kammermusik und der besonderen Besetzung Neue Musik um Höchstpunktzahlen. Für die jüngsten Teilnehmenden der Altersgruppe II stellt der Landeswettbewerb bereits den Höhepunkt des Jahres dar, während den Besten ab Altersgruppe III eine Qualifikation für den Bundeswettbewerb winkt.

Die Lehrerin will möglichst auf freundschaftlicher Ebene Hilfestellung leisten, mit den Schülern lachen und im Unterricht Schwierigkeiten überbrücken, damit es zu Hause nicht stockt und dadurch die Motivation sinkt. „Ich bin ja keine Mathelehrerin, sondern mache Musik – und die muss Spaß machen.“

Sophie Carolina Abend, hier am Flügel in der Musikschule Kiel, freut sich auf das Lob und die Verbesserungsvorschläge der Jury. © Quelle: Marco Ehrhardt

Wie im Regio-Wettbewerb spielt Sophie Carolina Abend neben Bach und Beethoven noch Chopins erste Ballade, die ihr wegen der Dramatik und gestalterischen Freiheit besonders zusagt. Gegen den Auftrittsstress hilft ihr Yoga. „Und mir beim Spielen zuzuhören und auf den Klang zu fokussieren, das entspannt mich.“

Vincent Eric Dean Pinkenburg stellt sich beim Weg auf die Bühne ganz genau die ersten Akkorde von Beethovens „Pathetique“ vor, der er „sehr viel Seele“ bescheinigt: „Stress verfliegt dann beim Spielen.“ Das hilft, wenn man Liszts „La Campanella“ hinfetzen und Rachmaninows cis-Moll-Prélude überzeugend gestalten will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zu Disziplin und Spaß muss in Lübeck jetzt noch der eine oder andere musikalische Glücksmoment hinzukommen. Dann kann es klappen mit der preisgekrönten Teilnahme auf höchster Ebene, beim 60. Bundeswettbewerb Ende Mai in Robert Schumanns Geburtsstadt, dem sächsischen Zwickau.