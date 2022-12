﻿„Eine Sommernacht“: Kiels Theater Die Komödianten plant amüsant Britisches

Kiels Theater Die Komödianten will mit Ironie und Hintersinn durch die Wintermonate helfen. Am 15. Dezember hat das kunstvoll frei verwendbare Stück „Eine Sommernacht“ der Autoren David Greig und Gordon McIntyre Premiere in der Wilhelminenstraße. Regisseur ist Christoph Munk. Ein Vorgespräch.

Kiel. „Vier Tage tauchen sich ja schnell in Nächte: Vier Nächte träumen schnell die Zeit hinweg ...“, lässt Shakespeare seine Hippolyta im „Sommernachtstraum“ sinnieren. Der Satz schwebt als Motto dem Text von den britischen Autoren David Greig und Gordon McIntyre vor, mit dem das Kieler Theater „Die Komödianten“ ab der Premiere am 15. Dezember seine große Winterproduktion bestreitet: „Eine Sommernacht“.

Gut 40 Inszenierungen hat Christoph Munk als Regisseur bereits in dem Privattheater realisiert. Das 2008 in Edinburgh uraufgeführte Stück kennt er seit 2010, wo er es zufällig am Staatstheater Oldenburg gesehen habe: „Seitdem treibt es mich um. Aber es blieb lange eine Frage der Besetzung und nach der passenden Integration der Musik.“

Shakespeare im Hintergrund: Britisches Stück „Eine Sommernacht“ vor der Premiere bei den Komödianten Kiel

An einem Mittsommernachtswochenende geraten hier zwei Menschen aus ihrer Normalität. „Verhelfen bei Shakespeare dazu die Zauberwesen, ist es hier die Großstadt: Die Zwei, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und davon überzeugt sind, dass sie niemals ein Paar werden, lassen sich vom Zufall zusammentreiben.“

Innerhalb der strengen Chronologie dieser Treffen in einer Bar erzählen sich die erfolgreiche, aber bei einem Date versetzte Anwältin Helena und der Gelegenheitsarbeiter Bob in Rückblenden aus ihren Erlebnissen, spielen sich gegenseitig sogar ganze Szenen vor.

Frei verwendbarer Text: Regie kann Figuren selber zuschneiden

Spannend ist: Der Regisseur konnte den beiden Figuren Äußerungen und Erinnerungen im Textbuch selber frei zuordnen. Munk: „Es wird von den Autoren nicht festgelegt, wer was sagt. Das Reizvolle ist, dass Brechungen in den gegenseitigen Kommentierungen einen ironischen Abstand entstehen lassen.“

Das soll in 90 Minuten puristisch präsentiert werden, um das Vor und Zurück nicht zusätzlich zu verkomplizieren. Garniert wird mit festgelegten Halb-Playback-Songs des schottischen Musikers McIntyre.

Regie bei den Komödianten führt Christoph Munk © Quelle: Frank Peter

Nach vorab getroffener Zuordnung sei die konkrete szenische Umsetzung dann im erfreulich engen Austausch mit den Akteuren gewachsen. "Eine schöne Arbeit", sagt die Hamburgerin Iris Faber und erinnert sich hier auch gerne an ihre eigene Komödianten-Produktion mit dem vertanzten "Zauberlehrling" von Goethe.

Der in Armenien geborene Kieler Schauspieler und Medienkünstler Arturo Sayan habe beim Proben mit Interesse verfolgt, wie Munk inszeniert, denn er sei ja selber als Regisseur aktiv. "Wir haben mit ihm die ganze Zeit versucht, den Menschen in den Bühnenfiguren zu finden." Nachhaltiger "Nach-Hall" auch ganz in Fabers Sinne garantiert: Durch Ironie und britischen Humor "bleibt das Ganze leicht!"

Premiere am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, im Kieler Theater Die Komödianten. Karten: www.die-komoedianten.de und Tel. 0431/55 34 01.