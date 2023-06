﻿So war das Konzert von Ulrich Tukur & den Rhythmus Boys auf der Krusenkoppel

Kiel. Sie laufen in die Arena der auch am letzten „Gewaltig-leise“-Abend der Kieler Woche 2023 noch einmal voll besetzten Krusenkoppel ein wie ein paar gut gelaunte und gestriegelte Zirkuspferde. Ulrich Tukur und seine fabelhaften Rhythmus Boys paradieren am vergnügten Publikum vorbei und traben auf die Bühne. Selbstverständlich im zum Programm mit Tanzmusik aus den 1920er bis 40er-Jahren passenden Aufzug mit weiten Hosen und zweifarbigen Schuhen.

Die künstliche Vita der Herren liefert Tukur mit todernster Miene immer mit, wenn er etwa davon erzählt, wie er Cole Porter das erste Mal traf („Ich habe ihn 1927 kennengelernt!”) oder auch die Bekanntschaft von Irving Berlin machte („Das war in New York!”).

Tukur und die Rhythmus Boys swingen und jazzen sich durch die Tanzmusik der 20er- bis 40er-Jahre

Die bekannten Interpreten vieler seiner gleichermaßen schwungvoll wie routiniert präsentierten Stücke, die er in den nächsten unterhaltsamen 100 Minuten darbietet, seien leider nicht mehr, weswegen Tukur für sie einspringe. Er macht das wie immer formidabel. Swingt und jazzt sich mit seinen gut geölten Rhythmus Boys durch die Musikgeschichte. Etwa beim Klassiker „Puttin’ On The Ritz”. Der das Publikum begeistert mitgehen lässt. Und zu dem Tukur auch gleich noch einen Kalauer serviert: Klinge der Titel nicht ein bisschen wie „Putin in der Ritze”, also „Putin in der Klemme”? Na, also!

Die Rhythmus Boys sind sich für keinen Klamauk zu schade

Kollege Ulrich Mayer schrappt zuverlässig Django-Reinhardt-like auf der Gitarre, der baumlange Günter Märtens zupft und streicht den Kontrabass und Drummer Kalle Mews bearbeitet gekonnt die Felle, wenn ihm nicht gerade die Besen, die ein Eigenleben zu führen scheinen, davon fliegen wollen. Überhaupt sind sich diese Boy für keinen Klamauk zu schade. Märtens und der deutlich kleinere Mews schieben als ungleiches Tanzpaar übers Parkett. Und im trashigen Alpen-Outfit mit Dirndl und Lederhose liefern sie eine absichtsvoll klamaukige Schuhplattler-Paradie, zu der Ulrich Tukur das Akkordeon bedient.

Das Konzert auf der Krusenkoppel passt perfekt zum sorglosen Sommerfeeling

Sonst nimmt der Schauspieler, der schon zu Studienzeiten Straßenmusik machte und die Rhythmus Boys bereits 1995 gründete, meist am Klavier Platz und singt mit Schmelz und Witz. Das schön schwingende „The Continental” beispielsweise. Es hat eine große Leichtigkeit, wie die vier auf der Bühne geschmeidig durch den Abend gleiten, und passt perfekt zum sorglosen Sommerfeeling auf der Krusenkoppel.

Einen großen Auftritt hat dann noch Bassist Märtens, als er - noch immer im Dirndl - den Kontrabass beiseite lässt und zu „Let´s Spend The Night Together” eine gekonnte Mick-Jagger-Parodie hinlegt. Das schön wehmütig düstere, von Tönen wie Walgesängen des Kontrabasses umwehte „La Paloma” schickt schließlich ein hoch zufriedenes Publikum in den weiteren Abend.

