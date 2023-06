Traditionelles Kieler-Woche-Konzert der Auslandsvereine zur britischen Musik

Kiel. Großbritannien: Da denkt man an Regen, Tee, Fish and Chips und so weiter. Und bei englischer Musik? Da fallen uns die Rolling Stones ein, die Beatles, „God Save the Queen”, „Rule Britannia”, Komponisten wie Benjamin Britten, Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams und aus der Barockzeit vielleicht noch Henry Purcell.

Seltsamerweise gab es aber in der Zeit zwischen 1700 und 1900 keinen englischen Komponisten, der zu größerer Bedeutung gelangt wäre. Die damaligen prägenden Musiker waren Ausländer wie Händel, Haydn, Pleyel, Dussek, Clementi, Weber oder Mendelssohn.

Im Kulturforum ist zu hören, was Großbritannien musikalisch zu sagen hat

Bevor die englische Tonkunst um 1900 zu neuer großartiger Blüte erwachte, schien die musikalische Schöpfungskraft der britischen Nation zweihundert Jahre lang mehr oder weniger zu ruhen, sodass ein deutscher Publizist Anfang des 20. Jahrhunderts schreiben konnte, dass „England das Land ohne Musik” sei. Heinrich Heine klagte über die Engländer: „Diese Menschen haben kein Ohr, weder für Takt, noch für Musik überhaupt. Es gibt wahrlich auf Erden nichts so Schreckliches wie die englische Tonkunst, es sei denn die englische Malerei.”

Wer sich vom Gegenteil zu überzeugen will, kann das Konzert zur Kieler Woche im Kulturforum in der Stadtgalerie in Kiel am 22. Juni 2023 um 17 Uhr besuchen, wo Kirsten und Julian Redlin (Gesang), Imre Sallay (Klavier) und Verena Lüthje (Rezitation) die Schönheit und den Reichtum der Musik Großbritanniens zu Gehör bringen wollen. Der Eintritt ist frei.

KN