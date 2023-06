Kieler Woche prägt die Konzerttipps vom 16. bis 22. Juni in Kiel

Kiel. Nicht nur auf den ganz großen Bühnen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten – auch auf den kleineren.

Konzert der Woche: Sportfreunde Stiller am Sonnabend, 27. Juni, auf der Kieler-Woche-Rathausbühne

Ein erfolgreiches Comeback gelang im vergangenen Jahr Sportfreunde Stiller mit dem Album „Jeder nur ein X“ – immerhin sechs Jahre waren seit dem Vorgänger „Sturm & Stille“ ins Land gegangen. Treu geblieben ist sich das bayerische Rock-Trio in den neuen Songs – hymnische Stücke mit eingängigem Pop-Appeal wie das Titelstück oder „I’m Alright“ mit seinem Reggae-Einschlag.

Am 27. Juni um 19.45 Uhr auf der Rathausbühne lassen sich Peter Brugger, Florian „Flo“ Weber und Rüdiger „Rüde“ Linhof seit langer Zeit mal wieder in Kiel blicken. Schau’n mer mal, ob der Platz voll wird ...

Eintritt frei

Freitag, 16. Juni: Konzert von Sara Hebe in der Pumpe

Eine der Ikonen der queeren argentinischen Szene kommt am 16. Juni um 23.30 Uhr für ein „Kieler Woche Spezial“ in die Pumpe. Sara Hebe zählt zu den populärsten Rapperinnen Lateinamerikas, würzt Hip-Hop mit Elektro, Reggaeton, Baile Funk, Punkrock und Cumbia. Für ihr fünftes Album „Sucia Estrella“ kippte sie auch noch Trap, House und Techno in den stilistischen Schmelztiegel. Sara Hebe steht mit ihrer starken Stimme für eine energiegeladene Bühnenshow.

Eintritt frei

Sonnabend, 17. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Takida im Radio Bob Rockcamp

In ihrer Heimat Schweden haben Takida Superstar-Status, fünf ihrer acht Alben landeten dort an der Spitze der Charts, die übrigen drei in den Top Ten. Hierzulande fliegt das 1999 gegründete Rock-Quintett, das sich selbst tAKiDA, schreibt, noch weitgehend unter dem Radar. Obwohl das jüngste Album „Falling From Frame“ in den deutschen Charts immerhin auf Platz 17 kam. Straighter, radiotauglicher Rock mit simplen Riffs, der ab 21 Uhr im Radio Bob Rockcamp sicher auf offene Ohren treffen wird.

Eintritt frei

Sonntag, 18. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Klaus Hoffmann bei „Gewaltig leise“

Seit 1975 hat der Berliner Chansonnier Klaus Hoffmann Dutzende von Alben mit seinen poetischen Liedern veröffentlicht. Das aktuelle heißt „Septemberherz“. In den neuen Liedern, die Hoffmann ab 20.30 Uhr beim Festival „Gewaltig leise“ auf der Freilichtbühne Krusenkoppel präsentiert, beschreibt er sehr persönlich frühe Konzerte in den Szenekneipen West-Berlins oder die große Show in der Berliner Philharmonie. Erinnert sich an seine Kindheit in Berlin-Charlottenburg, an den frühen Tod seines Vaters und besingt die Liebe zu seiner Frau Malene.

Tickets: 24,85 Euro im KN-Ticketshop

Montag, 19. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Doro im Radio Bob Rockcamp

Den Titel der „Queen of Metal“ hat sich Doro im Laufe der Jahre redlich verdient. Zunächst als Sängerin der Band Warlock, vor allem aber dann solo ab Mitte der 90er. 1986 war Doro Pesch eine der ersten Frauen, die auf dem Festival Monsters of Rock auftraten, auch beim Wacken Open Air stand sie mit ihrer Band mehrfach auf der Main Stage, und am 19. Juni ist sie ab 21 Uhr live im Radio Bob Rockcamp zu erleben. Mit ihrem aktuellen Album „Forever Warriors, Forever United“ gelang Doro übrigens 2018 der höchste Chartseinstieg ihrer Solokarriere auf Platz vier.

Eintritt frei

Dienstag, 20. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Die Nerven bei „Gewaltig leise“

Die Wiener Tageszeitung „Der Standard“ hat Die Nerven mal „das vielleicht beste deutsche Trio seit Trio“ genannt. Eher eine freundliche Untertreibung, denn die Rockband aus Stuttgart ist wahrscheinlich eine der besten deutschsprachigen Bands überhaupt – zumindest der letzten 20 Jahre. Und das vor allem live. In Konzerten vermag das Dreiergespann einen enormen Druck zu entwickeln, wird ab 20. Juni ab 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne Krusenkoppel nicht anders sein, wo es bei „Gewaltig leise“ gehörig laut werden dürfte. Die klugen, teils parolenhaften Texte liefern Hirnfutter.

Tickets: 19,35 Euro im KN-Ticketshop

Mittwoch, 21. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Afrob beim Woderkant Festival

Am 16. Juni erscheint „König ohne Land“, das neue Album von Afrob. Darauf beweist der 46-Jährige, dass er noch immer zu den besten Rappern im Lande zählt. 1999 war Afrob der Shootingstar der deutschen Hip-Hop-Szene. Der Titel-Track seines Debütalbums „Reimemonster“, eine Kollaboration mit Ferris MC, war damals eine der Hip-Hop-Hymnen des Jahres. Am 21. Juni tritt der Stuttgarter Wahlberliner um 20 Uhr beim Woderkant Festival zur Kieler Woche auf.

20 Uhr

Donnerstag, 22. Juni: Kieler-Woche-Konzert von Tim Bendzko auf der Rathausbühne

Tim Bendzko legte einst ebenfalls eine Blitzkarriere hin, jeder kannte 2011 seinen Song „Nur noch kurz die Welt retten“, der sich 47 Wochen in den deutschen Charts hielt. Weitere Hits pflastern seither den Weg des Popsängers. Im März erschien sein fünftes Album „April“. Darauf ein Song des Familienvaters, der quasi eine Fortsetzung seines damaligen Top-Hits ist: „Wer rettet die Welt für mich?“ Auch den wird Bendzko wohl bringen bei seinem Konzert am 22. Juni ab 20 Uhr auf der Rathausbühne.

Eintritt frei

