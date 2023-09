Kitty Solaris und mehr Konzert-Tipps für Kiel ab 29. September

Kiel. Blues von Big Daddy Wilson, Reggae und Dancehall von I-Fire, spannende Newcomer wie Brunke und Josh Island – die nächsten Konzertttage in Kiel haben einiges zu bieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Kitty Solaris am Freitag, 29. September, im Prinz Willy

„Girls & Music“ heißt ganz schlicht das achte Album von Kitty Solaris. Noch immer wird sie gern die „heimliche Indie-Queen“ Berlins genannt, aber ganz so heimlich ist das mit ihr schon längst nicht mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Prinz Willy in der Kieler Lutherstraße will die Berliner Pop-Singer/Songwriterin, die bürgerlich Kirsten Hahn heißt, ihre neuen, wieder mal exquisiten Songs präsentieren, im Duo mit Steffen Schlosser – Gesang, Gitarre, Schlagzeug plus ein paar elektronische Backing-Tracks. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Eintritt: 1,50 Euro, außerdem geht für die Musiker der Hut rum

Freitag, 29. September: Konzert von I-Fire in der Pumpe

„Spiel mit dem Feuer“, das aktuelle Album der achtköpfigen Hamburger Reggae- und Dancehall-Band I-Fire, hat nun schon dreieinhalb Jahre auf dem Buckel. Aber immer noch genug Feuer, dass die Band nach ein paar Umbesetzungen – drei neue Mitglieder – und Pandemie-Bremse endlich damit auf Tour gehen kann. Am 29. September stehen I-Fire ab 20 Uhr in der Kieler Pumpe auf der Bühne.

Tickets: 18 Euro plus Vorverkaufsgebühr (auch im KN-Ticketshop)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabend, 30. September: 8. Konzertabend für B.C.C. in der Hansa48

Er ist ein fester herbstlicher Termin im Kieler Konzertkalender, der Erinnerungsabend an Barnim Cnotka alias B.C.C. alias Jimmy Dog, den 2015 gestorbenen Kieler Anarcho-Singer-Songwriter und Punk-Bassisten. Wieder rücken in der Hansa48 eine ganze Reihe regionaler und überregionaler Musikerinnen und Musiker an für ein Mini-Festival von Folk bis Punk, von Elektro bis Jazz. Mit von der Partie sind ab 20 Uhr neben weiteren Acts Die brennenden Hunde mit Songs von BCC & den brennenden Hunden im akustischen Gewand, Les Eierlikör Six, Jewu & Niler sowie Henri Parker & the Lowered Lids.

Eintritt: 6 bis 10 Euro (nur Abendkasse)

Dienstag, 3. Oktober: Konzert von Big Daddy Wilson in der Räucherei

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon mehrfach hat Big Daddy Wilson in der Kieler Räucherei seine variantenreiche Version des Blues zelebriert. Am 3. Oktober ab 20 Uhr geht der US-amerikanische Blues-Singer-Songwriter dort mit seiner langjährigen Begleitband „The Goosebumps Bros“ vor Anker, um das frische Album „Plan B“ zu präsentieren. Und selbstverständlich hat der Sänger und Gitarrist auch wieder eine Handvoll Klassiker aus seinem üppigen Repertoire parat.

Tickets: 30 Euro Abendkasse, im Vorverkauf 24 Euro plus Gebühren (auch im KN-Ticketshop)

Mittwoch, 4. Oktober: Konzerte von Josh Island im Kulturforum und Brunke in der Pumpe

Soul-Pop steht am 4. Oktober ab 20 Uhr im Kulturforum Kiel auf dem Programm. Josh Island war bereits Support-Act internationaler Pop-Größen wie Passenger und James Morrison. Der Singer-Songwriter-Newcomer – geboren in England, mit Wurzeln in den Niederlanden, aufgewachsen in Deutschland und mit Karrierestart in Luxemburg – hat sein Debütalbum „In My Head“ im Tourgepäck.

Karten: 15 Euro plus Gebühr, Abendkasse 19 Euro, Vorverkauf: Info-Tresen im Neuen Rathaus (Tel. 0431/901-3400) oder Welcome Center Kieler Förde (Tel. 0431/6791024)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Deutschland-Part seiner Tour startet der Berliner Singer-Songwriter und Produzent Brunke am 4. Oktober um 20 Uhr in der Kieler Pumpe. Zehn Jahre ist es her, dass Brunke hierzulande als YouTuber der ersten Generation neben Talenten wie Heiko & Roman Lochmann begann, sich mit Cover-Videos einen Namen zu machen. Drei erste EPs mit eigenen R&B-Pop-Songs folgten – „Insel“, „Stadt“ und „Welt“. 2022 endete mit einer fast ausverkauften Tour. Jetzt kehrt Brunke mit neuen Songs zurück.

Tickets: 24 Euro plus Vvk-Gebühr, auch im KN-Ticketshop)

Donnerstag, 5. Oktober: Konzert von Kalle Reuter feat. Martin Röttger im Club 68

„American Westcoast Rock“ erwartet am 5. Oktober die Gäste in der Galerie Club 68 in Kiel. Live spielen dort ab 19.30 Uhr der Kieler Sänger und Gitarrist Kalle Reuter und der Hamburger Schlagzeuger und Perkussionist Martin Röttger. Unter anderem mit ihm hat Reuter im vergangenen Jahr sein Debütalbum „Breaking Mirrors“ aufgenommen. Aber auch für Cover-Songs beweisen die beiden Musiker ein Händchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eintritt frei

KN