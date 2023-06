Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 13. Juni 2023

Kiel. Karaoke? Nicht nur die Japaner sind verrückt danach, endlich mal die großen Songs und Arien selber schmettern zu dürfen. In Büdelsdorf geht das sogar mit Orchester. Da die Wunderino Arena in Kiel nicht zur Verfügung steht, weichen die Kieler Philharmoniker mit ihrem nächsten „con spirito“-Sonderkonzert „Orchesterkaraoke“ nach Büdelsdorf in die Thormannhalle aus. Nur Mut also!

Wer lieber singen oder spielen lässt, hat beim Semesterkonzert, dem Kieler Vokalensemble oder den Gästen aus Ahrensburg schöne Gelegenheiten.

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Ein Blockflötenquartett – mit Julia Borkert, Sylvia Hevicke, Susanne Lorenz-Sprenger und Marika Molder – spielt Werke von Clément Janequin, Antonio de Cabezón, Glen Shannon Fippalicious, Ruaraidh Wishart sowie Jan Van Landeghems Türkischen Hummelflug (ein musikalischer Spaß für Blockflötenquartett über Themen von Mozart und Rimski- Korsakow). Eintritt frei.

Konzert am Freitag 9. Juni 2023: Semesterkonzert des CAU-Kammerorchesters in Kiel

Semesterkonzert: 20 Uhr, Petruskirche, Kiel-Wik, Weimarer Straße. Das Kammerorchester der CAU erntet in der Petruskirche Kiel-Wik, Weimarer Straße, die Früchte seiner Probenarbeit. Im Semesterkonzert am Freitag, 9. Juni, erklingt um 20 Uhr Mendelssohns geheimnisvolle Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ und die Vierte Symphonie d-Moll seines Freundes Robert Schumann. Dazwischen spielt Seunghwan Kim das Klavierkonzert d-Moll KV 466 von Mozart. Die Leitung hat Ulrich Hein. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Einlasskarten können online reserviert werden unter www.uni-kiel.de/chor/de/kammerorchesterkonzert oder sind bei Ruth König Klassik (Dänische Straße) sowie an der Abendkasse erhältlich.

Konzert am Sonnabend 10. Juni 2023: Gospel aus Dänemark

Frühsommerkonzert: 17 Uhr, Eivind-Berggrav-Zentrum, Ostpreußenplatz 1, Altenholz. Unter der Leitung von Organist Henrik Strøm singt der dänische Blue Note Chor aus Frederikshavn fröhliche Lieder in verschieden rhythmischen Stilarten. Mit einem Repertoire von dänischen und internationalen Popmelodien und Gospelliedern sorgen sie für zusätzlich gute Stimmung. Eintritt frei.

Orchesterkaraoke: 19.30 Uhr, ACO Thormannhalle Büdelsdorf, Am Ahlmannkai. Das Hamburger Erfolgsprojekt „Orchesterkaraoke“ kommt mit den Kieler Philharmonikern „con spirito“ unter Jan Dvořák an die Obereider. Nach umjubelten Aufführungen in Berlin, Mannheim, Zürich und Toronto, freut man sich am Theater Kiel auf ein philharmonisches Karaokevergnügen in Büdelsdorf (gegenüber vom Rondo-Einkaufszentrum, bei dem man auch parken kann). Zur Begleitung sind spontane Sängerinnen und Sänger aus dem Publikum gefordert. Vom Swing-Klassiker über den aktuellen Radio-Ohrwurm bis hin zu der ein oder anderen Arie sei alles dabei – inklusive lebendiger Karaokemaschine. Tickets zu 11,70 bis 38,60 Euro über www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.

Konzert am Sonntag 11. Juni 2023: Ahrensburger Gäste, Kieler Vokalensemble-Heimspiel

Geistliche Chormusik: 17 Uhr, Vicelinkirche Kiel, Harmsstraße 123. Das Kieler Vokalensemble bringt Motetten aus der „Geistlichen Chormusik“ von Heinrich Schütz sowie zwei Motetten op. 29 von Brahms zu Gehör. Es erklingt weiterhin Orgelmusik von Brahms. Leitung und Orgel: Falk Schneppat. Der Eintritt ist frei.

Gastspiel: 18 Uhr, Petruskirche Kiel, Weimarer Straße. Das Ahrensburger Kammerorchester spielt die Vierte Symphonie (die „Tragische“) von Franz Schubert und das Violinkonzert von Johannes Brahms. Solistin ist Polina Senatulova, Preisträgerin internationaler Wettbewerbe. Karten zum Preis von 20 Euro (erm. 12 Euro) sind an der Abendkasse und bei eventim erhältlich.

