Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 16. Mai 2023

Kiel. Text

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind der aktuelle Brahms-Preisträger 2023 und wieder aktiv: Der Madrigalchor Kiel zählt zu den feinsten Kammerchor-Adressen Norddeutschlands. Unter der Leitung von Kiels Kulturpreisträgerin Friederike Woebcken präsentieren sie in Kiel und Bordesholm ein spannendes, zwischen Barock und Moderne changierendes Programm.

Solistin ist die Sopranistin Magdalene Harer, als Alte-Musik-Spezialistin unter anderem im Ensemble Polyharmonique international gefragt. Da sie als Ehefrau von Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt lebt, arbeitet der Madrigalchor nicht zum ersten Mal mit ihr zusammen.

Konzerte am Mittwoch 10. Mai 2023: Tastenrarität mit Pianistin Gülbadamova

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Die Lübecker Pianistin Sofja Gülbadamova spielt die Suite op. 1 in fünf Sätzen von Eugen d’Albert (1864-1932). Eintritt frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert am Sonnabend 13. Mai 2023: Madrigalchor Kiel mit Magnificat und Magdalene Harer

Magnificat: 20 Uhr, Pauluskirche Kiel, Niemannsweg. Der Madrigalchor Kiel plant unter der Leitung von Kiels Kulturpreisträgerin Friederike Woebcken ein Programm, das die Solokantate „Ich bin vergnügt in meinem Glücke“ von Johann Sebastian Bach in eine spannungsvolle Beziehung mit Kompositionen von György Ligeti (Ungarn), Vic Nees (Belgien) und Jan Sandström (Schweden) bringt. Am Sonnabend, 13. Mai, um 20 Uhr in der Pauluskirche Kiel (sowie am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in der Klosterkirche Bordesholm) sind das Barockensemble Schirokko und die Sopranistin Magdalene Harer dabei. Tickets ab 20 Euro, Studierende ermäßigt, Schüler frei.

Konzert am Sonntag 14. Mai 2023: Ein Flügel im Dom

Schleswiger Klavierfestival: 17 Uhr, St. Petri-Dom Schleswig, Süderdomstraße. Seit Dezember 2022 beherbergt der Schleswiger Dom einen neuen Konzertflügel der Firma Yamaha (Meisterklasse-Instrument S6). Im Rahmen des Schleswiger Klavierfestivals werden Benefiz-Konzerte gespielt, die die Klangmöglichkeiten des neuen Instruments zur Geltung bringen werden – nach dem Motto „88 neue Tasten für den Schleswiger Dom“. An diesem Abend wird der Haderslev Drengekor unter der Leitung von Henrik Skærbæk Jespersen ein Programm unter dem Titel „Kathedralklänge“ singen. Eintritt frei. Spende für den Flügel erhofft.