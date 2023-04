Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 18. April 2023

Kiel. Die Konzertszene ruht nach Ostern. Im Stadttheater Rendsburg ist am 14. April um 19.30 Uhr allerdings ein Highlight zu erwarten: Die Geigerin Antja Weithaas ist Solistin in Béla Bartóks zweitem Violinkonzert. Weithaas zählt zu den tiefschürfendsten Streichern Deutschlands.

Flensburgs GMD Ingo Martin Stadtmüller realisiert drumherum mit den SH-Sinfonikern ein attraktives Programm: Wagners „Tristan“-Vorspiel stehen Auszüge aus Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ gegenüber. Das Konzert ist außerdem am 12. April in Flensburg (Deutsches Haus), am 13. April in Husum (NCC) und am 18. April in der Møller Skolen Schleswig (A.P. Møller Skolen) zu erleben.

Konzert-Tipps Klassik in Kiel und Region

Zu den Konzerten werden Interessierten in Flensburg, Rendsburg und Husum Werkeinführungen angeboten: 18.45 Uhr im Deutsches Haus Flensburg; um 19 Uhr im Theaterfoyer Rendsburg und um 19.30 Uhr im NCC Husum.