Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 2. Mai 2023

Kiel. Die Delle während der Schulferien, die Veranstalter aus guten Gründen meiden, ist überwunden. Die Kieler Philharmoniker steigen „XXL“ mit Gustav Mahlers spannender „Fünfter“ ein. Die Rathauskonzerte Heikendorf schließen ihre stets attraktiv besetzten Konzerte ab.

Und in der Wunderino Arena kommen etliche Kieler Schulchöre zusammen, um singend die jungen Gäste aus Kiels estnischer Partnerstadt Tallinn einzubinden. Außerdem setzt KMD Zehner seine Konzert-Serie mit dem gesamten Orgelschaffen von Johann Sebastian Bach fort: Da er an seine eigenen Orgeln in St. Nikolai derzeit nicht herankommt, ist er ökumenisch in der Heinrichkirche willkommen.

Konzert am Mittwoch 26. April 2023: Jazz-Duo

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Vera v. Reibnitz und Jens Tolksdorf mit ihrem Programm zum Thema Jazz I: von Duke Ellingtons „Take the A-Train“ bis Charlie Hadens „First Song“. Eintritt frei.

Konzert am Sonnabend, 29. April 2023: Heikendorfer Rathauskonzert und singende Schulchöre

Klaviertrio: 17 Uhr, Offene Ganztagsschule Heikendorf, Schulredder 3a. Franziska Pietsch (Violine), Josu de Solaun (Piano) und Hila Karni (Violoncello) spielen im Rahmen der Rathauskonzerte Heikendorf berühmte Klaviertrios von Beethoven (“Geistertrio“) und Dvorák f-Moll op. 65), außerdem die hübschen „Heimat“-Duette von Smetana. Karten zu 15/5 Euro nur an der Abendkasse, ausreichend Plätze sind vorhanden.

Let’s Sing: 17 Uhr, Wunderino Arena Kiel, Europaplatz. Unterstützt von der Nordmetall Stiftung holen die Musikfreunde Kiel einige Kieler Schulchöre (Schulchor der Grundschule an den Eichen, Schulchor der Grundschule Suchsdorf, Unterstufenchor der Käthe-Kollwitz-Schule, Schulchor des Gymnasium Elmschenhagen, Unterstufenchor, Projektchor und Jugendchor der Kieler Gelehrtenschule) zusammen, die in Grundschulen oder Gymnasien aktiv sind. Ganz besondere Aufmerksamkeit verdient dabei ein Gastspiel: Aus Kiels Partnerstadt reist nämlich, unterstützt von der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, der Mädchenchor an St. Michael in Tallinn an. Das Singen hat ja in Estland eine ganz besondere Tradition. Tickets zu 5 bis 10 Euro sind über www.musikfreunde-kiel.de sowie über Tel. 0431 / 149 01 24 erhältlich.

Konzerte am Sonntag 30. April 2023: Mahlers Fünfte

Adagietto: 11 Uhr Wunderino Arena Kiel, Europaplatz. Gustav Mahlers „Fünfte“ zählt zu den eindrucksvollsten spätromantischen Werken und gilt als die meistgespielte Symphonie des legendären Wiener Hofoperndirektors. Besondere Berühmtheit erlangte das traumverlorene „Adagietto“, das Visconti als Soundtrack für seine berühmte Verfilmung der Thomas-Mann-Novelle „Der Tod in Venedig“ diente. Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners dirigiert das Werk am auf ausdrücklichen Wunsch der Philharmoniker. Im moderierten „Extrakt“-Konzert um 18 Uhr wollen Instrumentalisten dann anhand von Ausschnitten erklären, was sie daran so fasziniert. Tickets für beide Konzerte über www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.

Bachs Gesamtwerk für Orgel: 17 Uhr, St. Heinrich Kirche zu Kiel, Feldstr. 172. Wegen der Renovierung der Nikolaikirche weicht Kiels evangelischer Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner mit seinem Bach-Zyklus auf die katholische Heinrichkirche und ihre interessante Orgel aus. Im 16. Konzert erklingen mit den Triosonaten Nr. 5 und Nr. 6 und den beiden Präludien/Fugen-Paaren in h-Moll und c-Moll weitere Orgelwerke aus Bachs Leipziger Zeit. Die Sammlung der Sechs Triosonaten fertigte Johann Sebastian Bach bis 1731 als Lehrwerke vorrangig für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann, aber auch für die nachwachsenden jüngeren Brüder und die schnell wachsende Schülerzahl an. Eintritt: 10 Euro, erm. 6 Euro. Die Eintrittskarten für das Konzert sind erhältlich unter st-nikolai-kiel.reservix.de oder an der Abendkasse. Freie Platzwahl. Um 16.15 Uhr führt Volkmar Zehner in das Konzert ein.