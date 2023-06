Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 20. Juni 2023

Kiel. Es gibt ganz unterschiedliche gute Gründe, auch bei herrlichstem Wetter ins Konzert abzutauchen. Eine Starbesetzung wie beim NDR-Gastspiel, eine herrlich schräge Anti-Gewalt-Operette konzertant, eine magische Lichtinstallation ...

Auch spannend: Von Zeit zu Zeit entstehen aus den älteren Mitglieder-Jahrgängen im bestens geschulten Landesjugendchor neue Vokalensembles mit hohem künstlerischen Anspruch – wie einst etwa „I Vocalisti“, die es beim Deutschen Chorwettbewerb in Sachen a-cappella-Kunst auf den Thron der Republik schafften. Am Wochenende ist in Plön und Schleswig nun das Ensemble „doppel:punkt“ unter Matthias Janz zu hören.

Konzert am Mittwoch 14. Juni 2023: Vier Hände voll Brahms

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Die amerikanischen Pianisten David Keep und Allison Shinnick Keep spielen Johannes Brahms’ Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 23 und eine Auswahl der Brahmsschen Liebeslieder-Walzer. Eintritt frei.

Konzerte am Sonnabend 17. Juni 2023: Klavierstar, Bachfest und Lichtinstallation

Starbesetzung: 18 Uhr, Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel. Das NDR Elbphilharmonie Orchester gastiert unter der Leitung von Marek Janowski mit der Zweiten Symphonie von Johannes Brahms. In Robert Schumanns beliebtem Klavierkonzert ist der Wiener Klavierstar Rudolf Buchbinder der Solist. Tickets zu 16 bis 53 Euro über www.kn-tickets.de.

Auf dem Weg zum Bachfest: 20 Uhr, Katharinen-Kirche, Probsteierhagen. An der schönen historischen Barockorgel (Anonymus 1670 / 1715 Hinrich Wiese) wird Konzertorganist Roman Mario Reichel das berühmte Praeludium und Fuge Es-Dur BWV 552 interpretieren. Gemeinsam mit der von der Hamburger Altistin Ute Weitkämper geleiteten „Capella Peregrina“ werden alle von Johann Sebastian Bach geschriebenen vierstimmigen Choralsätze für Chor zur Lutherischen Messe sowie die großen, also pedaliter auszuführenden Choralbearbeitungen für Orgel, erklingen. Karten zu 15 Euro an der Abendkasse.

Mittsommernacht: 22 Uhr, Klosterkirche Bordesholm. Unter dem Motto „Licht und Dunkel“ singt der reger-chor-bordesholm mit drei verschiedenen Dirigentinnen (Anne-Kristin May, Volker Schatkowski, Volker Willrodt) ein vielfältiges Programm vom Frühbarock über die Romantik bis hin zur Moderne und Popmusik. Lichtinstallationen im Gewölbe der Kirche machen verschiedene Facetten von Licht und Dunkel sichtbar. Kurze moderierende Texte begleiten die Chormusik und stellen Bezüge zu Licht und Dunkel im menschlichen Erleben her. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird (ohne Lichtinstallationen) am 18. Juni um 18 Uhr in der Gettorfer St. Jürgen-Kirche wiederholt.

Konzerte am Sonntag 18. Juni 2023: Lennys schräge Aufklärungsarbeit, jungdynamische a-cappella-Kunst

Bernstein-Hommage: 11 Uhr und 18 Uhr, Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel. Zum Abschluss der Konzertsaison dirigiert Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners zweimal die amüsant böse Voltaire-Operette „Candide“ von Leonard Bernstein – mit diversen Solisten, dem vom Opernchor verstärkten Philharmonischen Chor Kiel und den Kieler Philharmonikern. Die Geschichte von Candide, dem naiven jungen Mann, der die Welt bereist und dabei zahlreiche Abenteuer in allzu menschlichen Gesellschaften erlebt, wird in der Loriot-Fassung mit viel Witz und Ironie erzählt. Eine Einführung bietet Dramaturg Ulrich Frey um 10.15 Uhr und um 17.15 Uhr im „Umgang E“ der Arena. Karten zu 17 bis 40 Euro über Tel. 0431 / 901 901 oder im Internet.

Chorkonzert: 17 Uhr, St. Petri-Dom, Schleswig, Süderdomstraße.  Unter der Leitung von Matthias Janz erklingen mit dem „ensemble doppel:punkt“ Motetten von Schütz und Bach. Der Eintritt ist frei. Am Vortag, 17. Juni, ist das Konzert um 19 Uhr in der Nikolaikirche Plön zu hören.

KN