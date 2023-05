Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 23. Mai 2023

Kiel. Die Veranstalter sind vorsichtig angesichts der „Himmelfahrts-Brücke“ und entsprechend gebremstem Publikumszuspruch. Deshalb finden sich in dieser Konzertwoche vor allem kleine und feine Veranstaltungen.

Besondere Freude machen da garantiert die Studierenden der Musikhochschule Lübeck, die sich als angehende Tastenkünstler in Schleswig und Kiel hören lassen – aus den Klavierklassen von Manfred Aust und Konrad Elser. Erfahrungsgemäß werden das allseitig spannende Erfahrungen.

Konzerte am Mittwoch 17. Mai 2023: Violine, Flöten und Glocken

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts der Kieler Universität, Rudolf-Höber-Straße 3. Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann, Klavier, und Jakob Leitz, Violine, spielen Johannes Brahms’ Sonate Nr. 1 G-Dur für Violine und Klavier, op. 78. Eintritt frei.

Maritimes Viertel: 18 Uhr, TMS, Arkonastr. 1, Kiel. Preisgekrönte junge Künstlerinnen und Künstler aus der erfolgreichen Querflöten-Schmiede von Gesa Wecker wollen für eine Stunde Ohrenschmaus sorgen. Eintritt frei.

Glockenspiel: 18 Uhr, Carillon des Kieler Klosters, Klosterplatz/Falckstraße, Open Air. Die erste Carillon-Serenade 2023 spielt Katrijn De Backer. In ihrem Hauptberuf ist die Carillonneurin zu Zeit im Philharmonischen Orchester Kiel Bratscherin. Gleichzeitig studiert sie weiter an der international renommierten Königlich-belgischen Carillonschule in Mechelen. Auf ihrem Programm stehen für das Instrument bearbeitete kleine Miniaturen von Händel, Schumann und Beethoven. Als Originalwerke folgen zwei spritzige Etüden für Carillon des Niederländers Mathieu Polak und eine sangliche Pavan von Ronald Barnes, einem der bedeutendsten amerikanischen Glockenspieler. Das Preludio Nr. 6 von Matthias Van Den Gheyn, den man den „Bach des Carillons“ nennt, wird das Konzert beenden. Zutritt frei.

Konzert am Sonnabend 20. Mai 2023: Altholsteiner Orgel

Orgelkonzert: 19 Uhr, Eivind-Berggrav-Zentrum, Ostpreußenplatz 1, Altenholz. Kirchenmusikerin Yvette Schmidt wird zum Thema „Chromatissimo – auf der Suche nach mehr“ von Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge a-Moll (BWV 543) und von Cesar Franck den Choral lll a-Moll spielen. Die toccatenartigen Sechzehntelfiguren, mit denen der 3. Choral beginnt, werden oft mit Bachs Präludium a-Moll BWV 543 verglichen. Von Nicolaus Bruhns lässt sie das „große“ Präludium in e-Moll hören. Weitere Stücke folgen vonTimothy Blinko und Jehan Alain. Eintritt frei.

Konzert am Sonntag 21. Mai 2023: Ein neuer Flügel für den Dom in Schleswig

Schleswiger Klavierfestival: 17 Uhr, St. Petri-Dom Schleswig, Süderdomstraße. Seit Dezember 2022 beherbergt der Schleswiger Dom einen neuen Konzertflügel der Firma Yamaha (Meisterklasse-Instrument S6). Im Rahmen des Schleswiger Klavierfestivals werden Benefiz-Konzerte gespielt, die die Klangmöglichkeiten des neuen Instruments zur Geltung bringen werden - ganz nach dem Motto „88 neue Tasten für den Schleswiger Dom“. An diesem Abend wird die Klavierklasse von Prof. Manfred Aust (Musikhochschule Lübeck) Werke quer durch die Epochen spielen. Eintritt frei, Spende erbeten.

https://www.youtube.com/watch?v=dLoNT-QvEBQ

Konzert am Montag 22. Mai 2023: Lübecker Musikhochschüler in Kiels Oper

Klavier! Klasse!: 20 Uhr, Foyer Oper Kiel, Rathausplatz. Ein Klavierabend in der Reihe „Wir in Kiel“ der Musikhochschule Lübeck mit Studierenden der renommierten Klasse von Prof. Konrad Elser. Jakob Linowitzki, Jian Kim, Leander Gosch, Malte Peters und Zeyue Yang spielen Werke von Bach, Debussy, Schumann, Liszt und Rachmaninow. Eintritt über Tel. 0431 / 901 901 und an der Abendkasse.

