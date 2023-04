Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 25. April 2023

Kiel. Das ist doch mal eine stilistisch und atmosphärisch reichhaltige Mixtur in dieser Konzertwoche. Da gibt es preisgekrönte Bläser in Eckernförde, zwei Dirigenten, die als ehemalige Kirchenmusiker vierhändig orgeln, ein Spitzenquartett, das im Dunkeln spielt, Jazz vom Feinsten und ein Talentwettbewerb, der auch das Publikum zum Juror macht.

Konzerte am Mittwoch, 19. April 2023: Orgel vierhändig und Saxofone mit Flügel(n)

Orgel vierhändig und vierfüßig: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts (Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel). Im ersten Mittagskonzert des Sommersemesters treffen sie GMD und UMD an der Orgel. Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann, beide ehemalige Kirchenmusiker, spielen ein Programm für Orgel vierhändig mit Werken von Friedrich Kiel, Johann Georg Albrechtsberger, George Bizet, John Rutter und Gioachino Rossini. Eintritt frei.

Bläser und Klavier: 20 Uhr, Stadthalle Eckernförde. Die Konzertreihe Eckernförde beendet die Saison 22/23 am 19. April mit dem Alliage Quintetts, das zur Elite der Bläserkammermusik zählt und mit seiner instrumentalen Zusammenstellung ein Alleinstellungsmerkmal bietet: vier Saxophone und ein Klavier verschmelzen gleichsam zu einem neuen organischen Ganzen und führten zur Namensgebung „Alliage“ = Legierung. Die ECHO-Klassik-Preisträger spielen Werke Mendelssohn, Holst, Schostakowitsch und Bernstein. Karten sind in der Buchhandlung Liesegang, Kieler Straße 19, Telefon 04351-8985280 , sowie am Konzertabend ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Konzert am Donnerstag, 20. April 2023: Streichquartett im Dunkeln

Für die Sinne: 20 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße. In seinem 3. Streichquartett „In ijj. Noct.“ setzt Georg Friedrich Haas sich mit den Möglichkeiten des Musizierens im Dunkeln auseinander. Dunkelheit wird hier allerdings nicht als nur vorübergehende Abwesenheit von Licht eingesetzt, sondern sie wird zum eigentlichen Thema des Werks: das gesamte Stück wird in völliger Finsternis gespielt. Die Besetzung: Weltklasse, denn es spielt das Kairos Quartett. Eine Kooperation des Forum für zeitgenössische Musik e.V. und des Musikwissenschaftlichen Instituts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Eintritt: im Vorverkauf 12 Euro zzgl. Gebühr, 15 Euro an der Abendkasse, erm. 10 Euro, Studierende und Schülerinnen frei.

Konzerte am Freitag 21. April 2023: Förderwettbewerb für Fünf Talente, Jazz-Highlight mit Martin Wind

Podium der Jungen: 19 Uhr, Kundenhalle der Förde Sparkasse am Lorentzendamm Kiel. Mit Unterstützung der Förde Sparkasse präsentieren die Musikfreunde traditionell junge Talente. Jetzt wird es dort besonders spannend: Fünf außergewöhnlich begabte Musikerinnen und Musiker aus Kiel und Umgebung bieten ein virtuoses Programm, das von einer Jury direkt im Anschluss an das Konzert beurteilt wird. Das Publikum kürt unter Laura Samodovs und Lily Merja Stieper, Klavier, Adelia Schalhorn, Flöte, Elisabeth Kramer, Violine, sowie Lukas Vornhusen, Violoncello, ebenfalls seinen Lieblingsauftritt. Die Teilnehmenden im Alter bis 18 Jahre spielen Pflichtstücke von Johann Sebastian Bach sowie selbstgewählte Kompositionen von Liszt bis Ravel, Elgar bis Dutilleux. Die Stiftung Musikfreunde dotiert den Hauptpreis mit einem Stipendium über 3600 Euro und den Publikumspreis mit 500 Euro. Neben Vertretern des Stiftungsvorstands entscheiden in der Jury diesmal der aktuelle „Artist in Residence“, Pianist Fabian Müller, sowie Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners über den Sieg. Karten sind bei freier Platzwahl für 18 Euro über www.musikfreunde-kiel.de im Internet, telefonisch über 0431 / 149 01 24 oder an der Abendkasse zu haben. Schülerinnen und Studierende oder Auszubildende zahlen nur 5 Euro.

Kontrabass im Zentrum: 20 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße. Musikalisch bildet der Kontrabass das Zentrum. Er ist das Fundament, in dem die Fäden rhythmisch und harmonisch zusammenlaufen. Mit unbändiger Spielfreude, beispielloser Virtuosität und Stücken zwischen zupackendem Swing, ausdrucksstarkem Blues und gefühlvoller Ballade wollen Martin Wind, Peter Weniger und Jonas Burgwinkel ein anziehendes musikalisches Gravitationsfeld erzeugen. Eintritt im Vorverkauf 20 Euro zzgl. Gebühr, an der Abendkasse 23 Euro.