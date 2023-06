Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 27. Juni 2023

Kiel. Beim Peter-Ronnefeld-Wettbewerb der Kieler Philharmoniker sind am Sonnabend-Nachmittag gespitzte Jury- und Publikumsohren gefragt, um Talente für solistische Aufgaben in der kommenden Saison auszuwählen. Nach einer Vorauswahl in der Musikhochschule Lübeck haben die jungen Musikerinnen und Musiker die große Chance, in Kiel mit Orchester und in einem Kammermusik-Recital aufzutreten.

Etwas passiver fällt das Hören in weiteren Konzertangeboten aus, die hier ausgewählt aufgelistet stehen. In sehr unterschiedlicher Stilistik und Besetzung.

Konzert am Mittwoch 21. Juni 2023: Mozart und Chopin zu Mittag

Mittagskonzert: 13 Uhr Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Bertan Balli aus Lübeck spielt Mozarts F-Dur Sonate KV 332 und Chopins Ballade Nr. 1 g-Moll. Eintritt frei.

Konzert am Donnerstag 22. Juni 2023: Bis zu 14 Engelsstimmen

Frauenstimmen: 21 Uhr, Pauluskirche am Niemannsweg, Kiel. Sommerkonzert des Frauenvokalensembles Kiel. Unter dem Motto „14 Engel um mich stehen“ erklingen Chorwerke von Humperdinck, Schumann, Brahms, Elgar und Chilcott. Klavier und Leitung: Andreas Koller. Das Konzert wird am Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr in der Citykirche St. Ansgar an der Holtenauer Straße wiederholt. Eintritt jeweils frei, Spende erbeten.

Konzert am Freitag 23. Juni 2023: Tschaikowskys furiose „Polnische“

Sinfoniekonzert: 19.30 Uhr, Stadttheater, Rendsburg. Das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester spielt unter der Leitung des Gastdirigenten Stefanos Tsialis den Satz „Sarka“ aus Bedřich Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“, das spätromantische Zweite Cellokonzert von Dmitri Kabalewski und Tschaikowskis „Polnische“ Dritte Symphonie D-Dur op. 29. Solist ist Adolfo Gutiérrez Arenas, Violoncello. Zum Konzert gibt es um 19 Uhr ein Werkeinführung im Foyer.

Konzert am Sonnabend 24. Juni 2023: Wettbewerb mit Publikumspreis

Wettbewerb: 14 Uhr, Petruskirche, Kiel-Wik, Weimarer Straße. Hochspannung garantiert: Musikfreunde sind dazu aufgerufen, die Ohren zu spitzen, um Talente zu fördern. Im Gedenken an den legendären Kieler Generalmusikdirektor haben die Philharmoniker und die Musikhochschule Lübeck zum zweiten Mal den „Peter-Ronnefeld-Wettbewerb“ ausgeschrieben. Sechs fortgeschrittene Studierende der Musikhochschule Lübeck wetteifern ab 14 Uhr um den Preis, der ein Solokonzert mit den Philharmonikern (1. Preis) und ein Rezital in der Kieler Konzertreihe „Klassisch beflügelt“ beinhaltet (Publikumspreis). Drei Streicher, zwei Pianist*innen und eine Oboistin sind ab 14 Uhr aktiv – mit Werken von Brahms, Penderecki, Beethoven, Casals, Vasks, Schubert, Boulez, Haydn, Ravel, Pasculli, Denisov und Doráti. Tickets sind zum Preis von 10 Euro für den gesamten Nachmittag an den üblichen Vorverkaufsstellen und online (www.theater-kiel.de) zu erwerben. Das Café Dreimaster in der Petruskirche ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Konzert am Sonntag 25. Juni 2023: Musikalische Vesper

Italienisches: 18 Uhr, Vicelinkirche, Neumünster. Come in Italia VII – zweite Musikalische Vesper 2023 mit Musik für 2 Soprane und Orgel von Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Severo Bonini und Girolamo Frescobaldi. Solistinnen sind Dorothee Bienert (Mezzosopran) und Nicole Ferrein (Sopran). An der Orgel: Karsten Lüdtke. Karten zu 5 bis 10 Euro an der Abendkasse.

KN