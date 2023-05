Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 6. Juni 2023

Kiel. Großes Oratorium und intime Kantate, Beethoven-Symphonie und Klarinettensonate, eine preisgekrönte russische Pranke für Kinder der Ukraine, der Madrigalchor Kiel mit feinen a-cappella-Künsten ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tisch ist reich gedeckt diese Konzertwoche! Vielleicht kann unsere Auswahl ja inspirierend für einen Ausflug inner- oder außerhalb von Kiel bis Eckernförde, Schleswig, Neumünster oder Flemhude sein.

Konzert am Mittwoch 31. Mai 2023: Klarinettensonaten in Kiel

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Uni Kiel, Rudolf-Höber-Straße 3. Mareike Kohaut (Klarinette) und Daniel Kirchmann (Klavier) spielen Fantasiestücke op. 43 von Niels Wilhelm Gade und Brahms’ Klarinettensonate op. 120 Nr. 1. Eintritt frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzerte am Freitag 2. Juni 2023: Arien in Kiel und ein Ukraine-Benefiz in Eckernförde

Klassischer Gesangsabend: 18 Uhr, Bethlehem-Kirche Pries-Friedrichsort, Möhrkestraße 9, Kiel. Auf Einladung der Società Dante Alighieri, deutsch-italienische Gesellschaft e.V. Kiel, bieten Nico Cornehl (Bariton) und Antonina Rubtsova (Piano) Arien von Mozart, Wagner, Verdi, Lehar, Rossini, Donizetti. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Make Music not War: 19 Uhr, Nicolaikirche Eckernförde. Benefizkonzert zugunsten notleidender Kinder in und aus der Ukraine. Der russische Pianist Nikolay Medvedev spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Alexander Glazunow und Nikolai Kapustin. Er hat im Juli 2022 seine russische Heimat aus Gewissensgründen verlassen und lebt seither in Berlin. Eintritt frei, Spende erbeten, die an Projekte für notleidende Kinder in und aus der Ukraine gehen.

Konzert am Sonnabend 3. Juni 2023: Residenzkünstler und Madrigalchor Kiel

Mozart-Konzert: 19 Uhr, Petruskirche Kiel-Wik, Weimarer Straße. Letzte Runde als Residenzkünstler der Kieler Konzertsaison: ARD-Preisträger Fabian Müller spielt Mozarts beliebtestes Klavierkonzert A-Dur KV 488. Und er dirigiert die Philharmoniker in Beethovens Vierter Symphonie B-Dur op. 60. Tickets zu 14 bis 29 Euro über das Theater Kiel oder die Musikfreunde unter Tel. 0431 / 901 901 und Tel. 0431 / 149 01 24. Tickets für Schüler, Auszubildende und Studierende last-minute an der Abendkasse zu 5 Euro.

Madrigalchor Kiel: 19 Uhr, Kirche Flemhude, Quarnbek. Der Madrigalchor Kiel unter Friederike Woebcken, Brahms-Preisträger 2023, singt Lieder über das Meer. An der Truhenorgel: Susanne Paulsen. Eintritt frei, Spende erbeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert am Sonntag 4. Juni 2023: Bach-Kantaten in Neumünster, Mendelssohns „Elias“ in Schleswig

Bachwoche: 18 Uhr, Vicelinkirche, Hinter der Kirche, Neumünster. Abschlusskonzert der II. Bachwoche Neumünster mit dem Kieler Knabenchor und dem Kieler Barockorchester unter Jan-Hendrik Jensch. Musiziert werden Kantaten von Johann Sebastian Bach (“Herz und Mund und Tat und Leben“, „Allein zu Dir“) und Dietrich Buxtehude (“Alles, was ihr tut“). Tickets zu 10 bis 20 Euro.

Oratorium: 19 Uhr, St. Petri-Dom Schleswig, Süderdomstraße. Unter der Leitung von Domkantorin Mahela T. Reichstatt erklingt Felix Mendelssohns packendes Oratorium „Elias“. Solisten sind Fabian Kuhnen, Elias (Bass), Annika Sophie Mendrala (Sopran), Tiina Zahn (Alt) und Timo Rößner (Tenor). Es singen Domchor, Domkantorei und St. Michaelis-Chor. Es spielen Mitglieder der Lübecker Philharmoniker. Karten in unterschiedlichen Kategorien über die Buchhandlung Liesegang, Stadtweg 22 in Schleswig, über Eventim und an der Abendkasse.

KN