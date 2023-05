Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 9. Mai 2023

Kiel. Es sind nur neun britische Jungs, aber sie kommen aus einem exzellenten „Stall“: Die „Nine“ der Trinity Boys aus London geben gleich eine Serie von Konzerten – und haben sich jeweils musikalische Partner (wie am 5. Mai den Kieler Knabenchor) gesucht. Das wird garantiert ein besonderer Genuss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Brahms und seine Jünger liebt, dem sei ein Ausflug zum Brahms-Festival nach Lübeck an der dortigen Musikhochschule empfohlen. Vorab kann man am 3. Mai um 18 Uhr gleich eine Ikone der Gesangskunst im „Dialog“ erleben (dem Motto des Festivals 2023): Edda Moser im Gespräch mit NDR-Moderator Hans-Jürgen Mende.

Konzert am Mittwoch 3. Mai 2023: Tourauftakt der Trinity Boys in Neumünster

Knabenstimmen der Extraklasse: 19.30 Uhr, Vicelinkirche Neumünster. Auf dem „Hymns & Lamentations“-Programm der Trinity Boys Choir „Nine“ – ein kleines Spezialisten-Ensemble des großen Londoner Chores – stehen bedeutende sakrale Chorwerke der englischen Renaissance sowie der Gegenwart. Sie geben dann weitere Konzerte an folgenden Orten in Schleswig-Holstein: am 4. Mai in Plön (Nikolaikirche, 19.30 Uhr, mit dem Vokalkreis Plön), am 5. Mai in Kiel (Pauluskirche Kiel, 18.30 Uhr, mit dem Kieler Knabenchor), am 6. Mai in Rendsburg (Christkirche Rendsburg, 19.30 Uhr, mit dem Kammerchor Rendsburg) und am 7. Mai in Kappeln (St. Nikolai-Kirche Kappeln, 19.30 Uhr).  Karten gibt es an der jeweiligen Abendkasse zu 15 Euro (erm. 8 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert am Sonnabend 6. Mai 2023: Eröffnung des Brahms-Festivals Lübeck

Schönbergs Verein: 19.30 Uhr, Musikhochschule Lübeck, Großer Saal, Konzertsaaleingang: An der Obertrave. Eröffnungskonzert mit Musik aus dem legendären Schönbergschen „Verein für musikalische Privataufführungen“. Werke von Reger (Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132a), Schönberg (Kammersinfonie Nr. 1 E-Dur op. 9) und Strauß (Wein, Weib und Gesang op. 333, Schatzwalzer op. 418, Kaiser-Walzer op. 437) mit Angela Firkins Flöte, Jens Thoben Klarinette, Daniel Sepec Violine, Heime Müller Viola, Ulf Tischbirek Violoncello, Jörg Linowitzki Kontrabass, Konstanze Eickhorst und Konrad Elser, Klavier. sowie Studierenden der MHL. Eintritt 15 bis 20 Euro, erm. 9 bis 13 Euro. Das Brahms-Festival läuft dann bis zum 14. Mai.

Konzert in Kiel am Montag 8. Mai 2023: Brahms-Ensemble a-cappella

Motetten um Bach: 19.30 Uhr, St. Heinrich Kirche, Feldstraße, Kiel. Vor 300 Jahren schuf Johann Sebastian Bach mit seinem Werk „Jesu, meine Freude“ eine der bedeutendsten Motetten überhaupt. Anlass genug für das Brahms-Ensemble, sich dieses für die Chormusik so wichtigen Genres anhand exemplarischer Stücke verschiedener Komponisten vor und nach Bach anzunehmen. Neben Werken von Tobias Michael, Thomaskantor zwei Generationen vor Bach, und seinem Zeitgenossen Heinrich Schütz sowie kunstvollen Stücken der romantischen Vertreter Felix Mendelssohn-Bartholdy und Josef Rheinberger wird mit Maurice Duruflé und Benjamin Britten auch die gemäßigte Moderne vertreten sein. Die Leitung hat Bernhard Emmer. Das Programm ist am 6. Mai auch im Meldorfer Dom und am 7. Mai in St. Laurentii Itzehoe zu hören. Karten an den Abendkassen: 12 Euro.