Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 28. März 2023

Kiel. Johann Sebastian Bach ist, bei aller Einmaligkeit, als Komponist nicht vom Himmel gefallen. Auch ihn haben Werke anderer Komponisten begeistert und beeinflusst. Das gilt für die Kollegen Vivaldi, Händel oder Telemann genauso wie für Vorgänger. So hat er nachweislich dreimal eine Passionsmusik aus der Familie Keiser aufgeführt – und diese frühbarocke Rarität steht jetzt auf dem Programm der Kieler Heinrich-Schütz-Kantorei.

Ansonsten taucht auf dem Radar wieder die Reihe der Kirchenkonzerte in Flemhude auf. Das quadratische Feldsteingebäude eignet sich gut fürs Spielen und Hören. Außerdem lässt sich das Erlebnis gut mit einem Spaziergang an der Eider verbinden. Bei freiem Eintritt ist diesmal das Kieler Streichquartett zu Gast.

Freitag 24. März 2023: Ensemble Reflexion K auf neuen Bahnen

Konzertreihe Neue Musik: 19.30 Uhr, St. Nicolai-Kirche, Eckernförde. Auf einem „kurzen Ritt durch die Avantgarden der Musikgeschichte“ von Machaut über Monteverdi, Beethoven, Liszt, Dvorak, Satie und Webern bis hin zu einer Uraufführung von Gerald Eckert freut sich das Ensemble Reflexion K über die Unterstützung des Streichorchesters der norddeutschen sinfonietta. Der Titel des Programms spielt auf Robert Schumanns Artikel „Neue Bahnen“ in der „Neuen Musikzeitung“ an, mit dem der junge Johannes Brahms von Schumann als Komponist der Zukunft hochgelobt wurde. Und so beschäftigt man sich in diesem Projekt nicht nur mit der Musik der Jetzt-Zeit, sondern stellt Avantgardisten aus 700 Jahren Musikgeschichte vor. Wiederholungen sind am Sonnabend, 25. März, um 18 Uhr in der St. Marien-Kirche Husum und am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der St. Marien-Kirche in Rendsburg geplant. Eintritt überall: 12 Euro und 5 Euro für Schüler / Studierende.

Konzert am Sonnabend 25. März 2023: Frühbarocke Rarität

Markuspassion: 19 Uhr, Citykirche, St. Ansgar, Holtenauer Straße / Waitzstraße. Der große Bach war angetan von dieser Vertonung aus dem Markus-Evangelium, hat sie selber dreimal in seinem Kantorenleben aufgeführt. Die Urheberschaft ist jedoch ungewiss: Ausgerechnet Reinhard Keiser (1674-1739) selber, der als Schöpfer dieser „Markuspassion“ geführt wird, scheidet als Komponist aus. Wahrscheinlicher ist es wohl, dass Keisers Vater Gottfried der Verfasser ist. Unter der Leitung von Andreas Koller will die Heinrich-Schütz-Kantorei die frühbarocke Rarität aufführen. Wiederholung am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Pauluskirche Kiel.

Konzert am Sonntag 26. März 2023: Mozart und Schubert hoch Vier

Streichquartett in Flemhude: 17 Uhr, Kirche Flemhude in Quarnbek. Zwei ästhetisch nah verwandte Wiener Klassiker, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert, stehen diesmal im Fokus des Kieler Streichquartetts. Anne Schnyder und Nora Piske-Förster, Violinen, Sarah Pape, Viola, und Volker Bohnsack, Violoncello, spielen das F-Dur-Quartett aus der Reihe der „Preußischen“ Streichquartette KV 590. Von Mozart-Fan und Frühromantiker Schubert ist dann das herrliche „Rosamunde“-Quartett zu hören. Eintritt frei, Spende erbeten.