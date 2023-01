Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 10. Januar 2023

Kiel. Was zunächst gründlich schief ging, soll nun erfreulich gelingen: Fabian Müller hatte im September schon mit den Kieler Philharmonikern geprobt, als ihn eine Corona-Infektion ins Hotelzimmer verbannte und der Traum vom gemeinsamen Auftritt mit Rachmaninows Zweitem Klavierkonzert platzte.

Jetzt aber will der Pianist seine lang geplante und zuvor schon wegen der Pandemie verschobene „Residenz“ als zentrale Künstlerpersönlichkeit in der Kieler Konzertsaison 2022/23 antreten. Bevor er Mitte März als künstlerischer Impulsgeber das vierte Nordische Kammermusikfestival prägt, stellt sich der preisgekrönte Aimard-Schüler erstmal solistisch vor: Mit Extrakten aus drei vielgelobten CD-Projekten und Musik von Beethoven, Schubert und Brahms.

Ansonsten holt die klassische Musikszene nach Weihnachten tief Luft und hält sich bedeckt. Gut, dass es da das nimmermüde Trio con brio gibt, das in passendem Ambiente Salonmusik-Freuden verbreitet.

Konzerte am Mittwoch 11. Januar 2023: Saxofon und Blechbläserquintett

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Der Saxofonist Achim Schröter aus Kiel spielt unter dem Motto „Bach trifft Strayhorn“ Werke von Philip Glass, Johann Sebastian Bach und Billy Strayhorn. Eintritt frei.

Die halbe Stunde: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Musik für Blechbläserquartett und Orgel: Michael Koeppen, Matthias Möller, Anja Koeppen-Reuter und Volker Reimann, Blechbläserquartett, sowie Thomas Walther, Orgel, spielen Werke von Bach, Bruckner und Gabrieli. Eintritt frei, Spende erbeten.

Konzert am Freitag 13. Januar 2023: Barock-Flöte und Laute

Barockduo: 20 Uhr, Kulturladen Leuchtturm e.V., An der Schanze 44, Kiel-Friedrichsort. Auch diesem Barockduo ist es wichtig, dass Barockmusik so aufgeführt wird, wie sie in ihrer Entstehungszeit aufgeführt wurde. Anastasia Yauzrezava ist in Minsk geboren und aufgewachsen. Im Jahr 2009 erhielt sie Ihren ersten akademischen Grad an der Minsker Musikhochschule als klassische Gitarristin. In 2022 graduierte sie als Lautenistin an der Hochschule für Künste Bremen. Ngating Wong wurde in Hong Kong geboren. Sie kam im Jahr 2018 nach Deutschland, um ihr Studium der Alten Musik fortzusetzen. Derzeit studiert sie Barockflöte an der Hochschule für Künste Bremen. Bevor sie sich in die historischen Flöten verliebte, war Ngating eine Querflötistin. Eintritt 12 Euro. Anmeldung über Tel. 0431 / 39 68 61 (Mo-Fr 15-18 Uhr) oder per Email kulturladen.leuchtturm@gmx.de.

Konzerte am Sonnabend 14. Januar 2023: Residenzkünstler Fabian Müller und Salonmusik-Trio

Konzert zum Neuen Jahr: 17 Uhr, Gartensaal, Herrenhaus Gut Knoop am Kanal. Ein Neujahrskonzert mit schwungvoller Salonmusik: Das trio con brio spielt klassisch-romantische Werke aus Salon und Ballsaal. Hören Sie Musik wie sie in den gutbürgerlichen Salons um 1900 im Hauskonzert und zum geselligen Zeitvertreib gespielt wurde. Melodien von Offenbach, Strauß, Tschaikowski, Donizetti und anderen aus Ballett und Oper, die traditionell in der Zeit von Weihnachten bis Aschermittwoch erklangen, stehen auf dem Programm. Es spielen: Anna Silke Reichwein, Violoncello, Inessa Tsepkova, Klavier, und Martin Karl-Wagner, Flöte und Moderation. Eintritt 20 Euro. Vorverkauf u.a. im Musicbuero crescendo. Tel 04521 / 74528. Konzertkasse und Einlass ab 16.30 Uhr.

Klavier-Recital: 18 Uhr, Ansgarkirche Kiel, Holtenauer Straße 91, Kiel. Bevor der aus der Beethoven-Stadt Bonn stammende Pianist Fabian Müller Mitte März künstlerisch das vierte Nordische Kammermusikfestival der Musikfreunde Kiel prägt, stellt er sich in einem Rezital solistisch vor. Der preisgekrönte Aimard-Schüler ist in der Reihe "Klassisch beflügelt" mit Werken der Romantiker Franz Schubert und Johannes Brahms sowie als Höhepunkt mit der berühmten f-Moll-Klaviersonate op. 57 "Appassionata" von Ludwig van Beethoven zu erleben. Der 1990 geborene Musiker beginnt so seinen Saisonschwerpunkt als "Artist in Residence" bei den Musikfreunden und den Kieler Philharmonikern. Tickets für 13 bis 22 Euro und 5 bis 10 Euro für Schülerinnen / Auszubildende / Studierende über www.musikfreunde-kiel.de oder Tel. 0431 / 149 01 24.