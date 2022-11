Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 15. November 2022

Kiel. Ein norddeutsches Original aus Eutin, Filmstar, erfolgreichster „Tatort“-Kommissar, Musikerpersönlichkeit: Axel Prahl, Jahrgang 1960, ist gerne mit seiner Band „Das Inselorchester“ auf Tour(en). Am 15. November aber geht er in der Wunderino-Arena gemeinsam mit den Kieler Philharmonikern unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners „all in“. Wie das Programm des sinfonischen Gipfeltreffens in der beliebten „con spirito“-Reihe aussieht? Das wird wohl erst so richtig in den gemeinsamen Proben entschieden!

Ganz andere Töne schlägt die Heinrich-Schütz-Kantorei in zwei Konzerten an: Sie ehrt ihren Namensgeber anlässlich des 350. Todestages mit seinem deutschsprachigen Requiem, den „Musikalischen Exequien“, ein Meilenstein der barocken Musikgeschichte.

Konzert-Tipps: con spirito und eine Serie von wunderschönen Totenmessen

Eine französische Requiem-Rarität bietet sich in Rendsburg an. Ebenso eine intime Fassung des berühmten Brahms-Requiems. Und wer eine eindrucksvolle Persönlichkeit und ihre Kultur aus dem aktuell so labilen Iran erleben möchte, sollte auf die Kulturwochen Iran in Kiel achten.

Und zu Beginn der Konzertwoche lohnt es sich, zu ungewohnter Konzertstunde im Audimax der Kieler Universität vorbeizuschauen. Dort spielt die erste Peter-Ronnefeld-Preisträgerin mit den Kieler Philharmonikern unter der Leitung von GMD Benjamin Reiners das herrliche Violinkonzert von Johannes Brahms.

Konzert am Mittwoch, 9. November 2022: Brahms’ Violinkonzert im Audimax

Violinkonzert: 13 Uhr, Frederik-Paulsen-Hörsaal (Audimax), Universität Kiel. Im Mittagskonzert, ausnahmsweise im großen Saal, spielt die : 13 Uhr, Frederik-Paulsen-Hörsaal (Audimax), Universität Kiel. Im Mittagskonzert, ausnahmsweise im großen Saal, spielt die erste Preisträgerin des neuen Peter-Ronnefeld-Wettbewerbs, Anna Tanaka , mit dem Philharmonischen Orchester Kiel das Violinkonzert von Johannes Brahms. Die Leitung hat GMD Benjamin Reiners. Der Eintritt ist frei.

Konzert am Donnerstag 10. November 2022: Neue Musik in Eckernförde

Wegskizzen: 20 Uhr, St.-Nicolai-Kirche, Eckernförde. Finale der Jubiläumsreihe "20 Jahre Konzertreihe Neue Musik Eckernförde". 1969 hat der Komponist Hans-Joachim Hespos die Konzertreihe "11.11. neue musik in delmenhorst" gegründet. Zur 51. Auflage 2020 war das Ensemble Reflexion K eingeladen. Dieser Auftritt musste coronabedingt verschoben werden und wird jetzt einen Tag nach diesem Eckernförder Konzert, nachgeholt. Im Juli diesen Jahres ist "hespos", wie er sich selbst nannte, im Alter von 84 Jahren leider verstorben, und so gebührt Reflexion K nun die traurige Ehre, diese über ein halbes Jahrhundert währende Reihe mit seinem Konzert zu beschließen. Neben seinen "Wegskizzen" - "esquisses itinéraires" (1984) für Ensemble und "DUMA" (1980) für Altflöte solo stehen noch die Ensemblewerke "Exéresis" (2011) von Ramón Souto und "ruins of time" (2013) von Gerald Eckert auf dem : 20 Uhr, St.-Nicolai-Kirche, Eckernförde. Finale der Jubiläumsreihe "20 Jahre Konzertreihe Neue Musik Eckernförde". 1969 hat der Komponist Hans-Joachim Hespos die Konzertreihe "11.11. neue musik in delmenhorst" gegründet. Zur 51. Auflage 2020 war das Ensemble Reflexion K eingeladen. Dieser Auftritt musste coronabedingt verschoben werden und wird jetzt einen Tag nach diesem Eckernförder Konzert, nachgeholt. Im Juli diesen Jahres ist "hespos", wie er sich selbst nannte, im Alter von 84 Jahren leider verstorben, und so gebührt Reflexion K nun die traurige Ehre, diese über ein halbes Jahrhundert währende Reihe mit seinem Konzert zu beschließen. Neben seinen "Wegskizzen" - "esquisses itinéraires" (1984) für Ensemble und "DUMA" (1980) für Altflöte solo stehen noch die Ensemblewerke "Exéresis" (2011) von Ramón Souto und "ruins of time" (2013) von Gerald Eckert auf dem Programm . Die Leitung hat Gerald Eckert. Eintritt (nur Abendkasse): 12 Euro / erm. 6 Euro.

Konzerte am Sonnabend 12. November 2022: Zum 350. Todestag von Großmeister Heinrich Schütz

Schütz zu Ehren : 19 Uhr, Ansgarkirche Kiel, Holtenauer Straße / Waitzstraße. Die : 19 Uhr, Ansgarkirche Kiel, Holtenauer Straße / Waitzstraße. Die Heinrich-Schütz-Kantorei gedenkt des 350. Todestages ihres Namensgebers Heinrich Schütz. Den Kern der Konzerte bilden die "Musikalischen Exequien". Schütz komponierte sie anlässlich des Todes seines Landesherren Heinrich Posthumus Reuß 1635/36. Dieser hatte vor seinem Tod Bibeltexte zusammengestellt, mit denen sein Sarg beschriftet werden sollte. Schütz bekam nach seinem Tod den Auftrag, über diese und weitere Texte die Begräbnismusik zu verfassen. Diesem Hauptteil werden sieben Motetten aus der Geistlichen Chormusik von 1648 vorangestellt, teils von Chor und Orchester, teils vom Orchester allein musiziert. Andreas Koller leitet die Kantorei und das Barockensemble 158. Tickets zu 10 bis 23 Euro im Gemeindezentrum an der Ansgarkirche, über Ruth König Klassik und an der Abendkasse.

Jazz Baltica: 20 Uhr, Kirche Schönberg, Am Markt 1. Mr. Red Horn Nils Landgren und die jazzfähige Schauspielerin Katja Riemann treffen sich zur Jam Session. Karten sind im Vorverkauf über : 20 Uhr, Kirche Schönberg, Am Markt 1. Mr. Red Horn Nils Landgren und die jazzfähige Schauspielerin Katja Riemann treffen sich zur Jam Session. Karten sind im Vorverkauf über jazzbaltica.com erhältlich.

Konzerte am Sonntag, 13. November 2022: Requien und Kulturwochen Iran

Requiem französisch : 17 Uhr, Christkirche Rendsburg, Paradeplatz. Aufgeführt wird das opulente Requiem von Camille Saint-Saens. Der französische Komponist vertonte im 19. Jahrhundert in eingängig romantischer Weise den Requiemstext für Solisten, Chor und Orchester. Geschrieben für Saint Saens verstorbenen Mäzen Albert Libos wurde es 1878 in der Kathedrale Saint-Sulpice in Paris uraufgeführt. Dazu erklingen von Gabriel Fauré dessen "Pavane" für Orchester und der "Cantique de Jean Racine". Neben dem Kantatenchor Rendsburg wirken als Solisten Andrea Stadel (Sopran), Julie Caffier (Alt), Dritan Angoni (Tenor) und Timo Hannig (Bass) vom Landestheater Schleswig-Holstein mit. Als Orchester begleiten Mitglieder des Landessinfonieorchesters SH. Die Leitung hat Volker Linhardt. Karten gibt es zu 25 und 20 Euro sowie 12 Euro (Schülerinnen und Studierende) an der Abendkasse sowie zzgl. Vvk-Gebühr im Musik Markt Rendsburg, Altstadtpassage (Tel. 04331-24773) und bei der Tourist-Information Rendsburg (Tel. 04331-21120).

Gospelkonzert : 17 Uhr, Lutherkirche, Kleinmeinsdorf. Gospelkonzert mit dem Jugendchor Oldesloe. Auf dem Programm stehen bekannte Titel wie "Africa" von Toto, "Skyfall", bekannt aus der Bond-Filmmusik, und "Er lebt in dir" aus dem "König der Löwen", sowie "Baba yetu" eine Vaterunser-Komposition auf Suaheli, sowie "Mary did you know" der Pentatonics sowie mitreißende neue Gospelkompositionen und Balladen von jungen Solostimmen interpretiert. Auch ein a-cappella-Arrangement des Volkslieds "Es waren zwei Königskinder" wird zu hören sein. Chorleiter Henning Münther hat es für den Jugendchor geschrieben anläßlich des diesjährigen Landeschorwettbewerbs. Eintritt frei, Spende erbeten.

Geistliche Abendmusik: 17 Uhr, Marienkirche, Schönkirchen. Das : 17 Uhr, Marienkirche, Schönkirchen. Das Kieler Vokalensemble bietet eine geistliche Abendmusik mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der vor 175 Jahren verstorbene Komponist steht mit zwei großen, vier- bis achtstimmigen Motettenzyklen – op. 69 und 79 – auf dem Programm. Außerdem erklingt Orgelmusik des romantischen Meistes, u.a. seine Orgelsonate op. 65/6. Leitung und Orgel: Falk Schneppat. Der Eintritt ist frei.

Kulturwochen Iran in Kiel: Cymin Samawatie © Quelle: Heike Steinweg

Kulturwochen Iran: 19 Uhr, Theater Die Komödianten, Wilhelminenstraße 43, Kiel. Die Proteste im weltweit ältesten Kulturstaat Iran gegen die Unterdrückung der Frauen halten an. Seit Jahren schon wirbt die iranische Komponistin und Musikerin Cymin Samawatie für mehr Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft bezüglich der Problematik. Und sie wirbt überaus erfolgreich und kreativ für die reichhaltigen Blüten der dortigen Kultur. Mit ihrem Quintett verbindet sie im Rahmen der : 19 Uhr, Theater Die Komödianten, Wilhelminenstraße 43, Kiel. Die Proteste im weltweit ältesten Kulturstaat Iran gegen die Unterdrückung der Frauen halten an. Seit Jahren schon wirbt die iranische Komponistin und Musikerin Cymin Samawatie für mehr Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft bezüglich der Problematik. Und sie wirbt überaus erfolgreich und kreativ für die reichhaltigen Blüten der dortigen Kultur. Mit ihrem Quintett verbindet sie im Rahmen der Kieler Kulturwochen Iran nun persische Lyrik mit kammermusikalischer, zeitgenössischer Musik – Ost und West, Alt und Neu in bruchloser Synthese. In den Kompositionen von Cymin Samawatie verschmelzen die Klangfarben des Impressionismus mit der Lebendigkeit des zeitgenössischen Jazz. Das Konzert ist eingebettet in die Kulturwochen Iran (www.kulturwochen-kiel.de). Tickets sind beim Theater (www.die-komoedianten.de und Tel. 0431 / 55 34 01) für 20 Euro erhältlich.

Konzerte am Montag 14. November 2022: Brahms’ Requiem in Kammerfassung

Ein deutsches Requiem : 19.30 Uhr, Ansgarkirche Kiel, Holtenauer Straße / Waitzstraße. Das zwölfköpfige Kieler Brahms-Ensemble, gebildet aus ehemaligen Stimmen der Studentenkantorei führt eine Kammerfassung von Johannes Brahms' berühmter Komposition "Ein deutsches Requiem" op. 45 auf. Die Leitung hat Bernhard Emmer. Die Solisten sind Antje Bitterlich (Sopran) und Jörg Sabrowski (Bariton). Vera-Carina Stellmacher spielt den Klavierpart. Tickets zu 16 Euro (ermäßigt 11 Euro) nur an der Abendkasse.

Klang und Nachklang: 20 Uhr, Oper Kiel, Foyer, Rathausplatz. Ursa Dörfer (Idee, Text und Musikauswahl) und die Pianistin Vera-Carina Stellmacher spüren Clara Schumanns England-Tourneen nach. Eine Collage aus Fiktion und gründlich recherchierten biografischen Daten. Eintritt 17 Euro, erm. 15 Euro über www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901 sowie Abendkasse.

So kennt ihn die Kieler Woche: Axel Prahl, Krusenkoppel, gewaltig leise © Quelle: Frank Peter

Konzert am Dienstag, 15. November 2022: Axel Prahl sinfonisch