Klassisch hören in und um Kiel: Die Konzert-Tipps der Woche

Für Freunde der klassischen Musik geben wir Tipps und listen wöchentlich das Konzertangebot in und um Kiel auf. Im Folgenden ein Überblick, was Konzerte vom 25. Mai bis 31. Mai betrifft. Geboten wird mancherorts Monumentales, aber es fehlen auch die leisen Momente nicht.

Kiel.Sein Name ist bekanntlich Bond. James Bond. Und die Kieler Philharmoniker unter Kapellmeister Daniel Carlberg widmen sich dem britischen Geheimagenten am Wochenende gleich zweimal. In der Wunderino-Arena spielt das Orchester den Soundtrack live zu "Skyfall", dem bis dato erfolgreichsten Bond-Streifen. Monumental geht es klanglich im Deutschen Haus in Flensburg zu mit Werken von Richard Strauss und William Walton. Und Orgelmusik wird in dieser Woche ebenfalls geboten.

25. Mai: Klassik im Großformat in Flensburg