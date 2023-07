Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 11. Juli 2023

Kiel. Beide Werke sind Kompositionen der Romantik-Größen Brahms und Tschaikowsky, in denen sie spürbar Abschied von ihrer grandiosen Kunst im Umgang mit dem Orchester nehmen und dabei noch einmal alle Register ziehen. Entsprechend anspruchsvoll und heikel ist die Aufgabe für die Ausführenden. Aber die Mitglieder des Collegium musicum Kiel haben es sich so gewünscht. Und mit viel Elan lassen sich manchmal Berge versetzen.

Wer mal ein Violoncello in voller Resonanz hören möchte, sollte sich Mischa Maisky beim SHMF nicht entgehen lassen. Der Altmeister spielt beim SHMF in Rendsburg Solo-Werke von Bach, die als das Alte Testament der Streicherkunst gelten und frappierend vielgestaltig und mehrstimmig wirken.

Konzert am Mittwoch 5. Juli 2023: Bach vom Streicher-Star Maisky beim SHMF

Wir in Neumünster: 19 Uhr, Vicelinkirche, Hinter der Kirche, Neumünster. Talente von der Musikhochschule Lübeck spielen Kammermusik. Eintrittskarten nur an der Abendkasse.

Maisky solo: 19.30 Uhr, Christkirche Rendsburg, Paradeplatz. Mit Mischa Maisky feiert einer der ganz großen Streicher seinen 75. Geburtstag beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Und in der schönen Barockkirche ist der Jahrhundert-Cellist pur zu erleben, denn er spielt, nein zelebriert, drei der sechs Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach. Karten zu 10 bis 39 Euro über Tel. 0431 / 23 70 70 und www.shmf.de

Konzerte am Sonnabend 8. Juli 2023: Litauische Gäste und Collegium musicum Kiel

Litauischer Projektchor zu Gast beim Seniorenchor Kiel: 17 Uhr, St. Birgitta-Thomas-Kirche, Skandinaviendamm 348, Kiel- Mettenhof. Der evangelische Projektchor Litauen singt unter Leitung von Laura Kairene auch weltliche Werke heutiger litauischer Komponisten wie Zita Bružaitė, J. Tamulionis, aber auch Werke von R. Martinkėnas, sowie Werke von John Newton, Robert Lowry, Sally DeFord, Rolf Lovland und Felix Mendelssohn Bartholdy. Gemeinsam mit dem ökumenischen Seniorenchor Kiel erklingt die Missa brevis op. 30 von Théodore Salomé, an der Orgel begleitet Reinfried Barnett. Der Eintritt ist frei.

Semesterkonzerte: 19.30 Uhr, Audimax, Universität Kiel. Das Collegium musicum schließt seine Semester-Probenphase mit zwei Konzerten ab, beide unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann. Auf dem Programm stehen zwei besonders schöne, allerdings auch besonders anspruchsvolle Werke. Brahms‘ Doppelkonzert mit den beiden Soloinstrumenten Violine und Violoncello und Peter Tschaikowskys „Pathétique“, die Sechste Symphonie. Wiederholung am Sonntag, 9. Juli, um 18 Uhr im Audimax. Kostenlose Einlasskarten zu den Konzerten sind bei Ruth König Klassik, im Büchershop in der Mensa I und in der Buchhandlung Hugendubel in der Holtenauer Straße 116 sowie an der Abendkasse zu bekommen.

