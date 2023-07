Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 18. Juli 2023

Kiel. Schon das herrliche Backsteingebäude lohnt jeden Konzertbesuch. Diesmal steht aber eine alte Dame, eine Königin zumal, ganz besonders im Fokus. Mit einem Festwochenende voller Konzerte wird die historische Orgel der Klosterkirche Preetz zu ihrem 450. Geburtstag gefeiert.

Da die Region Kiel mit historischen Orgeln nicht gerade reich gesegnet ist, lohnt das Ereignis zusätzlich. Die Organisten Gabriele Schenkel, Roman Mario Reichel, Volkmar Zehner und Menno van Delft wollen das Instrument in all ihren Klangfarben präsentieren.

Konzert am Mittwoch 12. Juli 2023: Marianische Gesänge

Sommerkonzert: 18.10 Uhr, St. Marien-Kirche, An der Marienkirche 21, Rendsburg. Romantische marianische Gesänge und Lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo Wolf und Charles Gounod mit Andrea Stadel, Sopran, und Volker Linhardt, Kunstharmonium und Klavier. Eintritt frei.

Konzert am Donnerstag 13. Juli 2023: Wonne im Strandkorb beim SHMF

Strandkorbkonzert: 19.30 Uhr, Wangels, Weissenhäuser Strand, Open Air. Was könnte es Schöneres geben, fragt das SHMF, als es sich an einem lauen Juli-Abend in einem Strandkorb gemütlich zu machen, aufs leicht bewegte Meer zu schauen und sich mit Live-Musik des britischen Gypsy-Swing-Ensembles „Trio Manouche“ sowie einem im Preis enthaltenen Picknickpaket verwöhnen zu lassen? Restkarten zu 59 Euro über Tel. 0431 / 23 70 70 oder www.shmf.de.

Konzerte am Freitag 14. Juli 2023 folgende: 450 Jahre Klosterorgel Preetz

Festwochenende im Kloster: 19 Uhr, Kloster Preetz. Das Adelige Kloster zu Preetz weist auf ein besonderes Jubiläum hin und lädt zu drei Konzerten und einem Festgottesdienst vom 14. bis 16. Juli in die Klosterkirche ein: die über die Grenzen der Region hinaus bei Orgelliebhabern und Kennern geschätzte Köster-Schütze-Busch-Orgel wird 450 Jahre alt und soll in ihrer ganzen Klangvielfalt präsentiert werden. Den Anfang macht Klosterorganistin Gabriele Schenkel am Freitag. Das zweite Konzert am Samstag um 19 Uhr, wird von Kiels KMD Volkmar Zehner mit Werken von Dieterich Buxtehude, Jehan Titelouze und Bach bestritten. Ein von Bischof Magaard aus Schleswig zelebrierter Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr, wird gleich von zwei Musizierenden gestaltet: Klosterorganistin Gabriele Schenkel und Konzertorganist Roman Mario Reichel (St. Katharinen zu Probsteierhagen) widmen sich der Gattung des vierhändigen Duospiels mit Werken von J.G. Albrechtsberger und Wilhelm Rudnick. Zum Abschluss interpretiert Prof. Menno van Delft in seinem Konzert am Sonntag, um 19 Uhr, Werke von Sweelinck, Müthel, Bach und Ligeti. Karten zu je 15 Euro gibt es an der Abendkasse jeweils ab 18.30 Uhr und an folgenden Vorverkaufsstellen: Büro Kloster Preetz, Klosterhof 24 (Bürozeit), 04342/86829; Buchhandlung am Markt, Lange Brückstr. 1a, Tel.: 04342/76790; Preetzer Bücherstube, Kirchenstr. 10, Tel.: 04342/889090; Tourist-Information Preetz, Mühlenstr. 9, Tel.: 04342/7280420.

Konzert am Montag 17. Juli 2023: Grubingers Abschied beim SHMF

Percussion Show: 19.30 Uhr, Kiel, Wunderino Arena. Bernstein-Preisträger Martin Grubinger verabschiedet sich mit einer „ultimativen Percussion Show“ von seinem Publikum beim SHMF. Er spielt mit dem Percussive Planet Ensemble und unter Leitung seines Vaters Martin Grubinger sen.. Restkarten zu 12 bis 54 Euro über Tel. 0431 / 23 70 70 oder www.shmf.de.

