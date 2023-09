Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 3. Oktober 2023

Kiel. Das bemerkenswert besetzte Programm des Bachfest Eutin Plön 2023 bestimmt dieser Tage das Konzertangebot und lockt in die holsteinische Schweiz. Auch für eine junge Pianistin lohnt etwas Reiseaufwand – nach Bordesholm. Ansonsten verspricht im Kieler Opernhaus ein überaus reizvoller Saint-Saens-Abend allerbeste Vorbereitung auf die kommende große Opernpremiere.

Konzert am Mittwoch 27. September 2023: Matthäus-Passion

Bachfest: 19.30 Uhr, Nikolaikirche Plön, Marktplatz 25. Höhepunkt in großer doppelchöriger Barockbesetzung: Henrich Schwerk dirigiert Johann Sebastian Bachs vielleicht bedeutendes Vokalwerk, die Matthäus-Passion. Die Solisten sind Isabel Schicketanz und Johanna Ihrig, Soprane, Stefan Kunath und Susanne Langner, Alt, Benedikt Kristjánsson und Florian Sievers, Tenöre, Martin Schicketanz und Felix Schwandtke, Bass. Sololoquenten Fridolin Wissemann und Konstantin Heintel. Hannoversche Hofkapelle, Plöner Kantorei (Chor I), Eutiner Kantorei (Chor II, Antje Wissemann). Karten zu 20 bis 44 Euro über Reservix und an der Abendkasse.

Konzert am Donnerstag 28. September 2023: Orgel vierhändig und vierfüßig

Bachfest: 17 Uhr, Nikolaikirche Plön, Marktplatz 25. Lars Schwarze aus Alfeld (Leine) und Marion Krall aus Baden haben beide bei Professor Arvid Gast an der Musikhochschule Lübeck studiert. Gemeinsam gestalten sie ein Orgelkonzert. Eintritt frei.

Konzerte am Freitag 29. September 2023: Orgel oder Gitarre

Bachfest: 17 Uhr, Nikolaikirche Plön, Marktplatz 25, Plön. Der Arvid-Gast-Schüler Julian Mallek, 1984 geboren in Hannover spielt Orgel. Von 2014 bis 2020 war er Kantor und Organist an der Stadtkirche Preetz/Holstein. Seit Januar 2021 ist er Organist an der St. Marienkirche in Sonderburg (DK). Eintritt frei.

Gitarre pur: 19 Uhr, Eivind-Berggrav-Zentrum, Ostpreußenplatz 1, Altenholz. Der Gitarrist Klaus Wladar aus Wien spielt virtuose Gitarrenmusik, darunter spanische Klassiker, wie “Asturias”, “Spanische Romanze“ und „Recuerdos de la Alhambra“, leidenschaftliche Tangos von Astor Piazzolla, sowie jazzig-rockige Bearbeitungen.

Konzert am Sonnabend 30. September 2023: Chor Kronshagen und Barockes in Plön

Herbstkonzert: 18 Uhr, Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69. Chorleiter Imre Sallay feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als Dirigent. Seit 2001 leitet er auch den bereits 1919 gegründeten Chor Kronshagen. Im Herbstkonzert kommt das unterhaltsame Stück „Max und Moritz. Erster Streich“ von Carl Adolf Lorenz zu Aufführung, das Sallay vier- bis fünfstimmig für den Chor neu arrangiert hat. Die Texte von Wilhelm Busch werden hier spannungsvoll mit Zitaten bekannter Opernmelodien verknüpft. Außerdem werden das Flötentrio von Julian Fricker mit seinen Schülern Armin und Erik Mackensen (Musikschule Kronshagen) sowie der Saxophonist Achim Schröter vom Marinemusikkorps Kiel das Konzert als Gäste mit ihren Klangfarben bereichern.

Bachfest: 19.30 Uhr, Nikolaikirche Plön, Marktplatz 25. Die Organistin und Chorleiterin Isolde Kittel-Zerer leitet Vokal- und Instrumentalwerke von Buxtehude, Telemann, Bach und Pachelbel. Es spielt das Ensemble der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Es singen Zhuoling Liu, Sopran, Anna Heinecke, Alt, Yohan Kim, Tenor, und Lukas Gerber, Bass. Karten zu 17 bis 22 Euro bei Verkaufsstellen, online oder an der Abendkasse.

Konzert am Sonntag 1. Oktober 2023: Tastenmagie in Bordesholm

Herbstkonzert: 17 Uhr, Christuskirche Bordesholm (nahe Bahnhof). Die junge Pianistin Anna Ulmschneider, die beim letzten Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit Höchstpunktzahl bedacht wurde, eröffnet die Reihe der Herbstkonzerte. Die 17 Jahre junge Weinheimer Pianistin hat ein geistig und pianistisch höchst anspruchsvolles Programm vorgesehen: Ludwig van Beethovens große „Hammerklaviersonate“ steht Robert Schumanns fantastisch-hintergründiges „Presto passionato“ als alternatives Finale der g-Moll-Sonate gegenüber. Damit ist sie mutiger als es 1838 die damals schon berühmte 18-jährige Pianistin Clara Wieck war. Denn die schrieb ihrem Bräutigam Schumann, jener Satz sei pianistisch so schwer, dass sie ihn nur „zur Not“ spielen könne. Eintritt: 15 Euro.

Konzert am Montag 2. Oktober 2023: Salut Saint-Saens

Vorecho Opernpremiere: 20 Uhr, Oper Kiel. Vor der Premiere von Camille Saint-Saens betörender Oper „Samson und Dalila“ präsen­tiert Dirigent Daniel Carlberg zur Vorbereitung auf die Rückkehr der spektakulären Opéra nach mehr als einem Jahrhundert das beein­druckende kammermusikalische Schaffen des französischen Kompo­nisten. Kammermusik, Lieder, Chöre: Diverse Kieler Philharmoniker, Daniel Carlberg und der Opernchor unter Gerald Krammer sind aktiv. Karten zu 15,30 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

KN