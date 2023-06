Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 4. Juli 2023

Kiel. Selbstverständlich sind Konzerthäuser die besseren Konzertorte. Aber Kiel hat derzeit keins. Bei den alternativen Stätten hat eine die Nase weit vorn, wenn auch weniger wegen der Akustik als vielmehr wegen der Atmosphäre: die Antikensammlung in der Kieler Kunsthalle.

Man darf darüber nachdenken, bei welchem Akkord Platon mit der Wimper zuckt. Oder welchen Fuß Laokoon zum Tango rührt. Die Camerata Kiel wird am Sonnabend den Damen und Herren des steinernen Balletts schon einheizen. Aber es gibt am Sonntag auch interessante Alternativen.

Sogar für die beiden Eröffnungskonzerte des SHMF in Lübeck, wo Alan Gilbert Mendelssohns zutiefst eindrucksvolles Oratorium „Elias“ dirigiert, gibt es am 1. und 2. Juli noch Restkarten. Die ersten Abende in Kiel, am 3. (im Kesselhaus) und 4. Juli in der Petruskirche, sind allerdings bereits ausverkauft.

Mittagskonzert: 13 Uhr, Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Rudolf-Höber-Straße 3, Kiel. Drei Mitglieder des Marinemusikkorps Kiel zu erleben. Frederike Timmermann, Konstantin Kovtun und Inga Hilsberg präsentieren Kammermusik für Oboe, Fagott und Klavier von Camille Saint-Saëns und Francis Poulenc. Eintritt frei.

Konzert am Sonnabend 1. Juli 2023: Tango Ballett zwischen antiken Skulpturen

Musica transatlantica: 19 Uhr, Antikensammlung in der Kunsthalle zu Kiel, Düsternbrooker Weg 1. Das Repertoire klassischer Konzerte gestaltet sich hierzulande gern etwas eurozentrisch. Die Camerata Kiel wagt in ihrem nächsten Programm den Blick über den Tellerrand ‒ in dem Fall: über den Atlantik ‒ und schlägt einen musikalischen Bogen nach Südamerika. Im reizvollen Ambiente der Antikensammlung erklingen Werke vom Brasilianer Antônio Carlos Gomes und dem Argentinier Astor Piazzolla. Ergänzend Werke vom Briten Ralph Vaughan Williams und vom Venezianer Antonio Vivaldi. Es spielt die Camerata Kiel unter Leitung der Konzertmeisterin Anne Schnyder. Solistin ist Andrea-Elisabeth Recknagel, Flöte. Eintritt frei, Spende erwünscht.

Konzerte am Sonntag 2. Juli 2023: Bach-Zyklus, Chorfreuden und der Artist in Residence

Familienkonzert: 11.30 Uhr, Opernhaus Kiel. Nichts hören können? Das muss schlimm sein. Ganz besonders, wenn das eigene Leben fast nur aus Musik besteht. Deswegen war es für den Komponisten Ludwig van Beethoven ein Schock, als er feststellen musste, dass sein Gehör immer schlechter wurde. Denn Musik erfinden und Klavierspielen war sein Beruf. Was also tun? Waltraut Anna Lach und Marie Coring haben mit dem Pianisten und Artist in Residence Fabian Müller sowie dem Philharmonischen Orchester Kiel ein außergewöhnliches Familienkonzert entwickelt. Restkarten um 6 Euro über Tel. 0431 / 901 901 und www.theater-kiel.de.

Vokalkammermusik: 17 Uhr, St. Birgitta-Thomas-Haus, Skandinaviendamm 348, Kiel- Mettenhof. Der Kammerchor Pro Coro singt unter Bettina Heuer-Uharek „Sechs Lieder im Freien zu singen op. 48“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Außerdem erklingt Kammermusik von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts, nämlich Emilie Meyer, Mel Bonis und Lili Boulanger. Es musizieren: Ute Pauleit, Violine, Meike Hansen, Violoncello, und Katharina Krieger, Klavier. Der Eintritt ist frei.

Sommerkonzert: 17 Uhr, Bethlehem-Kirche Pries-Friedrichsort, Möhrkestraße 9. Lieder über Liebe und Lebensfreude, über die Freude an der Natur und stimmungsvolle Volksweisen bringen vielfarbige Erfahrungen des Lebens zum Klingen. Kompositionen von Becker, Jenkins und Rutter, Volkslieder aus Dänemark, Schweden und Island wie auch plattdeutsche Literatur singt das Collegium Vocale Dänischer Wohld unter Gertrud Schäfer. Eintritt frei, Spende erbeten.

Orgelwerk Bachs: 19 Uhr, St. Jürgen-Kirche Kiel, Königsweg 78. Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner geht mit seinem Zyklus zu sämtlichen Orgelwerken Johann Sebastian Bachs weiter auf Tour, da die Nikolaikirche noch renoviert wird. Auf dem Programm stehen nun die „Leipziger Choräle“ oder Achtzehn Choräle von verschiedener Art, BWV 651 bis BWV 668. Eintritt 15 euro (ermäßigt 8 Euro) über www.st-nikolai-kiel.reservix.de oder an der Abendkasse. Freie Platzwahl. Um 18.15 Uhr wird Volkmar Zehner ins Programm einführen.

