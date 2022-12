﻿Friendship-Tour: Wie Giora Feidman in der Kieler Nikolaikirche ankam

Amüsant und magisch in manchem Detail: Giora Feidman (mit Sergej Tcherepanov am Cembalo).

Auf Tour mit ihrer „Friendship“-CD machten der israelische Klarinetten-Magier Giora Feidman, amtierender King of Klezmer, und sein Klaviaturen-Partner Sergej Tcherepanov, Kirchenmusiker in Bosau und Dozent an der Musikhochschule Lübeck, Station in der Nikolaikirche Kiel.

