Unwiderstehliche Gitarrenriffs und eine gewisse Nonchalance in puncto Präzision: KN-Musikexperte Thomas Bunjes erklärt seine ganz persönliche Sicht auf den jahrzehntelangen Erfolg der Band um Mick Jagger.

Kiel.Beatles oder Stones? Diese Frage ist zwar nicht so alt wie die Menschheit, es fühlt sich aber fast so an. Was mich betrifft, war die Tendenz zu den Beatles stets größer. Die Melodien, die Harmonien – schlicht phänomenal. Was The Beatles in den zehn Jahren ihrer Existenz an unzerstörbaren Songs produziert haben, wird bis ans Ende der Tage zum kulturellen Erbe zählen.

The Rolling Stones haben nun schon satte fünf Dekaden länger durchgehalten. Was nicht weniger phänomenal ist. Auch die „Glimmer-Twins“ Mick Jagger und Keith Richards haben fantastische Nummern mit Ewigkeitscharakter geschrieben. Die seit Generationen funktionieren, weil diese grandiosen Riffs einfach unwiderstehlich die menschlichen Energiezentren kitzeln.