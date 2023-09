Verzögerungen beim Konzertsaal in Kiel: Es bleibt die Vorfreude

Kiel. Die Stadt nannte am Dienstag schon einen klaren Grund für die Verzögerungen beim Konzertsaal am Kieler Schloss. Aber Bürgermeisterin Renate Treutel relativierte schnell. Schließlich ist der Bund, der seinen Förderbescheid für die Sanierung erst mit folgenschwerer Verspätung übergab, ein Zuschussgeber, ohne dessen zehn Millionen Euro die Sanierung gar nicht möglich wäre.

Nachvollziehbar, dass sich die Kulturdezernentin jenseits schleppender Bürokratie lieber zur demonstrativen Vorfreude auf den neuen Konzertsaal, eine neue Stadthalle, dann eben ab Sommer 2025 entschloss. Zumal Verzögerungen bei derlei komplexen Bauvorhaben überhaupt nichts Ungewöhnliches sind. Ungewöhnlich ist vielmehr, dass die Kosten den 2020 gesetzten Rahmen von maximal 40 Millionen Euro bis dato nicht gesprengt haben. Da wurde trotz schwieriger Lage im Baubereich offenkundig klug geplant. Andernorts steigen Kosten bei Bestandssanierungen wie Neubauten munter weiter.

Veranstalter können nur auf treues Publikum hoffen

Ganz so entspannt dürften die Veranstalter das Ganze nicht sehen. Sie müssen weiter hoffen, dass ihnen das Publikum in der Interimsphase nicht verloren geht. In der hochkarätigen Aboreihe des NDR ist das schon schmerzhaft zu spüren, und auch bei den Philharmonischen Konzerten hält sich in der Arena-Atmosphäre das Wohlgefühl manch schlossverwöhnten Besuchers in Grenzen. Beim SHMF wird man auch 2025 sicherheitshalber noch ohne den Saal am Schloss planen müssen.

Aber die Perspektive stimmt positiv. Der neue Konzertsaal bleibt in seinen Grundfesten der Alte – bringt aber viele Verbesserungen im Detail. Renate Treutel spricht von einem „kulturellen Wohnzimmer“. Klingt gut, auch wenn man es sich erst ein Jahr später dort gemütlich machen kann.

