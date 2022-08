Berührungsängste haben wir nicht, plauderte der (klassische) Pianist Sebastian Knauer, der in der letzten Festivalwoche gemeinsam mit Revolverheld-Frontman Johannes Strate ein einer alten, bis dato als Veranstaltungsort unentdeckten Fabrikhalle in Kiel-Friedrichsort einen tausendfach umjubelten Auftritt hatte. Es geht doch um gute Musik, nicht um Genregrenzen zwischen U und E.

Ja, das ist die Philosophie des SHMF. Und spricht das Publikum spürbar an. Die Halle am StrandOrt war ausverkauft, und das gilt für viele andere grenzüberschreitende Konzerte auch. Die ganz klassischen Formate taten sich im insgesamt erfolgreichen 37. Festivalsommer nicht schwer, aber doch ein klein wenig schwerer.

Was haben die Corona-Einschränkungen beim Publikum ausgelöst?

Wir wissen nicht, was die langen Corona-Einschränkungen im Publikum ausgelöst haben. Womöglich ein größeres Interesse an dem, was man eben nicht digital abrufen kann, an Spontanität, Überraschungen gar, an originellen Präsentationsformen, außergewöhnlichen Orten, mehr Nahbarkeit und Lockerheit. Letztere machte sich im Festival übrigens auch bemerkbar in zunehmender Abkehr von Kleidungszwängen – genauso wie einer leider mitunter recht ungehemmten Mobilität während der Konzerte.

Steif ging’s beim SHMF nie zu. Es muss weiter mit der Zeit gehen, dabei aber sein Profil pflegen. Auch wenn mancher gerade nach den bunten Brahms-Erfahrungen dieses Sommers dem Komponistenschwerpunkt nachtrauern mag, wird er auf neue dramaturgische Linien jenseits der Beliebigkeit vertrauen können. Und selbst wenn die alternativen Spielstätten in Kiel sich irgendwie alle bewährt haben, bleibt die Vorfreude auf den sanierten Konzertsaal. Auch in diesem Rahmen werden neue Formate gefragt sein. Die Mischung macht’s.