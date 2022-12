﻿Konzert der Kelly Family in Kiel: Bombast und Besinnlichkeit

„Die Weihnachtsparty des Jahres!“ Oder auch: „Die Mega Christmas Show!“ Superlative hatte The Kelly Family für ihre Tour gewählt, die sie auch in die Kieler Wunderino-Arena führte. Knapp 3000 Fans erlebten ein gut zweistündiges, abwechslungsreiches Konzert zwischen Bombast und Besinnlichkeit.

Kiel. Solistisch scheinen die Rollen verteilt. Patrica Kelly verkörpert mit klarer, strahlender Stimme das Reine. Was eher zum raubeinigen R&B tendiert, übernimmt das tiefere, zupackende Timbre von Kathy Kelly. Ihr Bruder John interpretiert ohne Scheu vor kitschigem Gestus die pathetischen Balladen. Joey Kelly in seinem uniform-artigen Outfit widmet sich den krachenden Rocknummern und Jimmy Kelly mit hemdsärmeliger Verve dem folkigen Americana-Stoff. Der graubärtige Paul Kelly, stimmlich der am wenigsten beeindruckende der Sechs, taucht eher selten auf aus der Mehrstimmigkeit.