﻿Konzert des Emil Brandqvist Trios: Sockfuß, abgespeckt und sensibel

Kiel. Sockfuß trommelt Emil Brandqvist da auf der Bühne im sehr gut gefüllten Kieler Kulturforum. In schneeweißen Strümpfen wippen seine Füße auf die Fußmaschine der Bassdrum und das Hi-Hat-Pedal. Mal trommelt der Schwede mit dem Stick auf dem Oberschenkel, gern auch auf den Rahmen der Trommeln. Lässt die Jazzbesen oft über die Becken zischeln. Ähnlich abwechslungsreich wie der Jazz, den sein Trio auf dem neuen, sechsten Album „Layers Of Life“ pflegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus dem sich Emil Brandqvist, Pianist Tuomas A. Turunnen und Kontrabassist Max Thornberg beim Konzert im Kulturforum auch reichlich bedienen. Da ist das walzernde „Lullaby In Green“ als Opener, das lebendige „Everflowing“ mit seinen Groove-Wechseln, das langsame, sanft schwermütige „In This Moment“ oder „Still Awake“, das sie brillant mit dem acht Jahre alten „Skog“ koppeln. Mit „Layers Of Life“ gelang dem Trio – wie schon 2018 mit „Within A Dream“ – der Sprung in die Top 100 der deutschen Charts. Keine Selbstverständlichkeit für eine Jazz-Formation.

Konzert des Emil Brandqvist Trios: Spannend trotz abgespeckter Versionen

Natürlich verpassen die Streicher und die Bläser, die Keyboards, die Kantele und das Harmonium den Studioaufnahmen der neuen Stücke mehr Farbe und Volumen. Verblüffend daher, dass man sie live gar nicht vermisst. Zu spannungsreich ist das flüssige, aufmerksame, intuitive Zusammenspiel des Trios.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da können sie einen Song wie „Starlings“, gespickt mit Soli, locker auf die fast doppelte Länge dehnen ohne jegliche Redundanz oder auch nur einen Moment der Langeweile. Bilder erwecken vor dem inneren Auge, die zu Assoziationen einladen, bis die Stare irgendwann in einem instrumentalen Wirbel auffliegen und in Schwärmen zu kreisen beginnen. „Crowded Apartment“ vertont Brandqvists Wohnverhältnisse seiner vierköpfigen Familie samt kleinem Hund in Göteborg und klingt tatsächlich wie angekündigt „very crowded“, aber auch recht hektisch und nervös, zum Ende hin chaotisch.

Reichlich Beifall im Kulturforum – aber nicht nach den Soli

Das Publikum belohnt jede Nummer mit lautem, langem Applaus. Höchst lobenswert, dass nicht reflexartig jedes Solo beklatscht wird, sondern kein einziges. Kein Indiz mangelnder Wertschätzung, sondern offenbar ein gutes Gefühl dafür, dass die feinen, ausgefuchsten Übergänge dann kaum mehr zu hören wären. Die zwei Songs für die Zugabe werden heftig eingefordert und gern gewährt.

Lesen Sie auch

Ein wenig Heimatgefühle überkamen Emil Brandqvist, als er am Kieler Hafen ein Boot wiedererkannte, das für gewöhnlich im Göteborger Hafen vertäut ist. Und gegen Ende des Konzerts erntet er freundliches Gelächter, als er dem Publikum nicht nur den Kauf von Alben des Trios, sondern auch von Notenblättern am Verkaufsstand empfiehlt. Man könne doch mal daheim die Stücke nachspielen und dann davon Videos schicken. „Das wäre lustig“, sagt Brandqvist auf Englisch, korrigiert sich aber flugs: „Interessant.“