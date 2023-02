Konzerttipps in Kiel und der Region vom 17. bis 23. Februar

Nach zahllosen Absagen wegen der Pandemie stecken noch immer Nachholtermine im Kieler Konzertprogramm. Und Singer-Songwriter wie Pohlmann, der in seiner Band am Freitag in die Kieler Pumpe kommt, haben schon wieder neue Songs im Programm. Ebenso wie das bayerische Kabarett-Urgestein Ringsgwandl, der im Kieler Kulturforum gastiert.

Konzert der Woche: Pohlmann am Freitag, 17. Februar, in der Kieler Pumpe

Ingo Pohlmanns aktuelles Album trägt den mehrdeutigen Titel „Falschgoldrichtig“. Am 17. Februar holt der Singer-Songwriter sein um gut ein Jahr verschobenes Konzert in der Kieler Pumpe nach. Deshalb hat Pohlmann mittlerweile nicht nur Pop-Songs vom „Falschgoldrichtig“-Album von 2020 im Programm, sondern auch welche seiner jüngsten EP, die ursprünglich Anfang Januar erscheinen sollte und mit den Songs „Columbus“ und „Lebensgefühl“ bereits Vorboten hat. Vielleicht singt er ja aber auch noch ein Lied von seinem neuen Kinderlieder-Album „Dingo Ingo“.

Jedenfalls ist Pohlmann offenbar recht produktiv. Was auch schon seit geraumer Zeit für sein soziales Engagement gilt. Der 50-jährige Musiker engagiert sich etwa für die Meeresschutz-Organisationen „Sea Sheperd“ und „Deepwave“, für das „Jane Goodall Institut Deutschland“, für „Viva con agua“ und für die Stiftung „My Climate“. Das Vorprogramm bestreitet ab 20 Uhr der Hamburger Pop-Singer-Songwriter Michèl von Wussow, der sein Debütalbum „Angst gegen Vertrauen“ präsentiert.

Karten für das Konzert von Pohlmann: 34,65 Euro

Freitag, 17. Februar: Kapelle Rausch in der Kieler Räucherei und Bernhard Fichtner’s M. Project im Kulturforum Kiel

„Sind in der Winterpause. Bald geht es weiter ...“ Das haben Kapelle Rausch auf Instagram gepostet. Doch obwohl der Winter momentan zwar recht mild, aber definitiv noch nicht vorbei ist, schlägt die Kieler Indie-Folk-Blues-Rock-Band am 17. Februar um 20 Uhr in der Kieler Räucherei auf. Ihre Konzertstätten werden größer, noch im Mai 2022 hatten Kapelle Rausch in der Hansa48 für eine volle Hütte gesorgt.

Tickets für das Konzert von Kapelle Rausch: 10 Euro an der Abendkasse

Sein neues Album „Movin’ On“ präsentiert der Hamburger Jazzgitarrist Bernard Fichtner ab 20 Uhr Kieler Kulturforum. Unterstützt wird er live von Markus Horn (Piano), Giorgi Kiknadze (Bass) und Heinz Lichius (Schlagzeug). „Auf Movin’ On habe ich überwiegend nicht-komplexe, symmetrische Formen gewählt“, beschreibt Fichtner die acht frischen Songs. Darin viele Ostinati-Motive, die Fichtner weiterentwickelt und mit sparsam eingesetzten, sphärischen Effekten garniert hat. So entsteht ein warmer, lyrischer Sound.

Tickets für das Konzert von Bernhard Fichtner’s M. Project: 18 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühr, 20 Euro Abendkasse

Sonnabend, 18. Februar: Rhonda in der Hansa48

Mit ihrem taufrischen vierten Album „Forever Yours“ im Gepäck spielt die Hamburger Neo-Soul-Band Rhonda in der Hansa48 in Kiel. Dass Sängerin Milo Milone auf den Fersen ihrer musikalischen Vorbilder Diana Ross und Sam Cooke mittlerweile in Los Angeles lebt, hat die Arbeit am neuen Album und das Proben für Rhonda, deren drei erste Alben es allesamt in die Top 100 der deutschen Charts schafften, nicht gerade einfacher gemacht. Doch ihr Sound ist nach wie vor geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen Soul, Pop, Filmmusik, Punk und Rock. Das Konzert beginnt um 20 Uhr mit einem Support-Act.

Tickets für das Konzert von Rhonda: 20 Euro plus Gebühren im Vorverkauf (Tix for Gix)

Dienstag, 21. Februar: Konzert von Shejust-left in der Hansa48

Als „FreeBeatRapJazzAmbientPop-Quartett“ kündigt sich die Band Shejust-left aus Leipzig für ein Konzert am Dienstag ab 20 Uhr in der Hansa48 an. Eine FLINTA-Band – eine Abkürzung, die für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen steht. Die vier Musikerinnen lernten sich im Herbst 2019 in der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig kennen, älteste Musikhochschule in Deutschland. Sie spielen mit Stimme, Geige, Loopstation, Synthesizer, Elektronik, Bass und Schlagzeug. Auf ihrer Release-Tour präsentieren Shejust-Left ihr Debütalbum ΛΟΥΠΑΡΑ [loupara].

Tickets für das Konzert von Shejust-left: 10 Euro (nur Abendkasse)

Donnerstag, 23. Februar: Konzert von Ringsgwandl im Kulturforum Kiel

„Wuida unterwegs“ ist laut Tour-Motto Georg Ringsgwandl und schaut mit seiner langjährigen Band am Donnerstag um 20 Uhr auch im Kieler Kulturforum vorbei. Auf der Setlist des 74-jährigen kabarettistischen Singer-Songwriters aus Bayern stehen Lieder vom jüngsten Album „Andacht & Radau“ (2019) – das es sogar in die Top 100 der deutschen Charts geschafft hat –, von der in der zweiten Hälfte des Jahres kommenden zweiten Platte und natürlich auch ein paar Klassiker aus Ringsgwandls langjährigem Schaffen.

Karten für das Konzert von Ringsgwandl: im Vorverkauf 30 Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse 35 Euro