SHMF in Kiel: Daniel Hope und die gezähmten 110 Streicher

Kiel. Von den knallbunten Proms am Freitagabend in Neumünster ging es für Daniel Hope gleich rein ins Getümmel der „Wilden 80“: Genau genommen waren es wilde 110 junge Streicher, die sich nach vorbereitender Zähmung durch Angelika Bachmann (Quartett Salut Salon, Hamburg) am Sonnabend mit dem Stargeiger arrangierten, um dann am Sonntagvormittag in der ausverkauften Aula der Kieler Hebbelschule ihren großen Auftritt zu haben.

Die Violinen gaben entscheidend den Ton an, dazu kamen sechs Bratschistinnen und Bratschisten, elf junge Menschen am Cello und drei am Kontrabass. Für die Workshop-Reihe im, SHMF hatte die musikpädagogisch routinierte Geigerin Angelika Bachmann ausdrücklich niemanden aus der Bewerberschar ausschließen wollen – weshalb aus den geplant 80 letztlich 110 junge Wilde wurden, die sie in fünf Probenterminen seit Mai hörbar gezähmt hatte.

Die jungen „Wilden“ zeigten im SHMF-Konzert viel Liebe und Freude an der Musik

Viel Jubel gab es dafür von Publikum – weil hörbar wurde, dass die jungen Saitenkünstler, in den Bearbeitungen nach den individuellen Fähigkeiten eingesetzt, mit viel Liebe und Freude am wohlklingenden (Gemeinschafts-)Werk waren.

Piazzolla, Vivaldi, John Williams, einige Traditionals ... – das ergab ein buntes musikalisches Spektrum, durchweg auswendig gespielt – mit Porträtkünstler Daniel Hope als Inspirator des Workshops mittendrin. Ja, auch noch, als Angelika Bachmann zum Finale in der Schulaula ermunterte, „mal so richtig auszuflippen“.

KN