﻿Antilopen Gang pulverisiert die Konventionen

Das Düsseldorfer Rap-Trio Antilopen Gang bringt im Rahmen ihrer „Aufbruch-Aufbruch-Tour“ mit Beats und Band die ausverkaufte Pumpe zum Kochen, spart nicht mit Kritik an Staat und Gesellschaft. Und das prominenteste Mitglied, Danger Dan, begibt sich auf schwieriges, juristisches Terrain.

Die Antilopen Gang in der Pumpe in Kie.

Kiel. „Willkommen Kiel, auf der Abbruch-Abbruch-Tour“, begrüßt Koljah von der Antilopen Gang in der Pumpe die Gäste nach den ersten drei rasanten Songs. Und sorgt kurz für Verwirrung. Denn eigentlich heißt die Tournee „Aufbruch-Aufbruch“. Da das Konzert aber eigentlich schon für März 2021 geplant war, dann auf April 2022 verschoben wurde, letztlich aber erst vor Weihnachten stattfinden konnte, kann man auch als Musiker schon mal durcheinandergeraten. So fährt Koljah augenzwinkernd fort: „Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wie der Scheiß hier heißt.“

Das Kieler Publikum ist den Rappern Danger Dan, Koljah und Panik Panzer trotz der Verzögerung treu geblieben, der Saal restlos ausverkauft und das Gemeinschaftsgefühl von Beginn an spürbar. Beim Opener „Uns und denen“ schwappen die Hände kollektiv gen Bühne, und bei „Outlaws“ vollendet die Meute aus einer Kehle die Lines.

Antilopen Gang verkoppelt Hip-Hip mit Punkrock

Die Düsseldorfer stehen für Rap mit Haltung aus dem linken Lager und unterhalten prächtig mit einer bunt gehaltenen Setlist aus ihrem sechs Alben umfassenden Œuvre. So ist „Army Parka“ humoristische Kapitalismuskritik, „Baggersee“ richtet sich hingegen mit einem drastischen Vorschlag an bestehende staatliche wie gesellschaftliche Verhältnisse und schlägt nicht nur inhaltlich die Brücke zum Punk.

Der Mut, Hip-Hop mit Punkrock zu verkuppeln, wird belohnt. Beats und Band stärken dem Trio breitschultrig den Rücken. Die musikalische Wucht bringt den Saal zum Kochen, erklimmt stimmungstechnisch neue Höhen.

Für einen harten Kontrast sorgt Danger Dan, der anschließend an den Tasten bedient. Sein Hit „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ kommt trotz des Solovortrages beschwingt daher.

Das Konzert war restlos ausverkauft. © Quelle: Marco Ehrhardt

Daniel Pongratz, so sein bürgerlicher Name, ist auch abseits der Antilopen Gang außerordentlich erfolgreich, blickt Mitte Januar mit seinem aktuellen Klavieralbum einem Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie entgegen und hat ob des großen Zuspruches erkannt, dass mittlerweile viele Minderjährige die Konzerte von ihm und seiner Antilopen Gang besuchen.

Danger Dans fragwürdiger Exkurs’

Er sieht sich verpflichtet vor „Enkeltrick“ darauf hinzuweisen, dass im ebenjenen Stück zu Straftaten aufgerufen wird und erklärt kurzerhand die Rechtslage: „Liebe Kinder, unter 14 Jahren seid ihr noch nicht strafmündig.“ Nach diesem Exkurs in die Juristerei mutet – bei aller diskutierbaren Staats- und Gesellschaftskritik – folgender, an das Publikum ergehender Ratschlag jedoch verbohrt an: „Redet niemals mit der Polizei, denn die wollen nie etwas Gutes.“

Mit Koljah und Panik Panzer zurück auf den Bühnenbrettern wird weiter kein Blatt vor den Mund genommen. Die provokativen und mit reichlich Vehemenz gerappten „Nazis rein“ und „Fick die Uni“ reißen mit. Durch „Verliebt“ hält der Pop Einzug, bevor „Der goldene Presslufthammer“ abermals knochenreibenden Pogo entfacht und die Antilopen Gang einmal mehr in fulminanter Manier die Konventionen pulverisiert.