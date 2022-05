Der gute alte Rock stirbt nie. Davon konnten sich rund 200 Gäste in der Kieler Pumpe überzeugen. Die niederländische Band Splinter und die wuchtigen Kadavar aus Berlin fegten durch den Saal und ließen die Rock-Fans beseelt zurück.

Kiel.Der Abend ist noch jung, da fliegt Douve Truijens eine Rose entgegen. Der Sänger der niederländischen Band Splinter erinnert mit seinen Mannen Sonder Bus (Bass), Barry van Esbroek (Drums) und Gertjan Gutman (Keyboard), musikalisch wie optisch, an die Rock-Heroen der 70er-Jahre. Der Vergleich mit Mick Jagger ist bei Truijens in Sachen Look und Tanz nicht von der Hand zu weisen.

Die Songs passen perfekt ins Konzept. Das Quartett stellt breitbeinige Riffs auf („Read My Mind“), rockt mal bleischwer („Brand New Future“) oder solide mit eingängiger Kadenz („Something Else“). Als sich Truijens nach dem Auftritt den Weg durch die Menge bahnt, bekommt er von mehreren Gästen Lob zugesprochen.