﻿Konzert-Tipps für Hamburg im April: Helene Fischer und mehr Highlights

Die Rippenfraktur ist auskuriert, wenn Schlagerstar Helene Fischer am 11. April mit dem ersten von sechs Konzertabenden in der Hamburger Barclays Arena ihre Tour startet. In einer vom Cirque de Soleil inszenierten Show. Beileibe nicht das einzige Highlight auf Hamburgs Konzertbühnen im April.

Hamburg. Im Gepäck hat Helene Fischer dann ihr aktuelles Album „Rausch“. Im Mai soll ein Best-of-Album folgen.

Konzerte der Woche: Helene Fischer vom 11. bis 16. April in der Barclays Arena

Ihr medial viel beachteter Rippenbruch kürzlich bei Akrobatik-Proben hat dazu geführt, dass Helene Fischers Tour nun am Dienstag, 11. April, um 20 Uhr in der Hamburger Barclays Arena startet. Bis zum 16. April gastiert der Schlagerstar dort dann durchgängig Abend für Abend mit der vom Cirque de Soleil inszenierten Show.

„Rausch“ heißt das jüngste Studioalbum von Helene Fischer, und am 12. Mai soll ein Best-of-Album mit 24 Liedern erscheinen, das den naheliegenden Titel „Die Ultimative Best Of“ trägt. Passt natürlich gut zu einer Tour, wo „Atemlos durch die Nacht“ oder „Herzbeben“ sicher vieltausendkehlig mitgesungen werden.

Tickets: ab 84,90 Euro im KN-Ticketshop

Sonnabend, 8. April: Tim Bendzko in der Großen Freiheit 36

Auch schon wieder knapp zwölf Jahre her, dass Tim Bendzko mit dem Song „Nur noch kurz die Welt retten“ zu einem der Shooting-Stars von 2011 avancierte. Fünf Alben hat der Popsänger seitdem rausgebracht, das jüngste mit dem Titel „April“ erschien am 31. März. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge, wenn Bendzko auf seiner Clubtour am 8. April um 19.30 Uhr in der Großen Freiheit 36 aufschlägt.

Tickets: ab 49,95 Euro im KN-Ticketshop

Montag, 10. April: Alin Coen & STÜBAphilharmonie in der Laeiszhalle

Bereits 2018 und 2019 spielten Alin Coen und die 70-köpfige STÜBAphilharmonie sieben gemeinsame Konzerte, alle ausverkauft. Aus dem gemeinsamen einem Tour-Projekt entstand das Album „Alin Coen & STÜBAphilharmonie“. Mit dem gehen die 1982 in Hamburg geborene Singer-Songwriterin und das aus ehrenamtlichen Musikern bestehende Sinfonieorchester auf Tour, die am 10. April in der Laeiszhalle in Hamburg startet.

Karten: ab 30,90 Euro im KN-Ticketshop

Freitag, 14. April: Fünf Sterne deluxe auf Kampnagel

Eine „Sillium Extravaganza“ erwartet die Gäste beim Heimspiel von Fünf Sterne deluxe am 14. April ab 20 Uhr auf Kampnagel. Denn vor 25 Jahren brachte die Hamburger Hip-Hop-Formation ihr Debütalbum „Sillium“ raus. Nicht abendfüllend, weshalb höchstwahrscheinlich auch noch mit Hits wie „Ja, Ja… Deine Mudder!“ oder „Die Leude“ zu rechnen sein dürfte.

Tickets: 45,30 Euro im KN-Ticketshop

Sonnabend, 15. April: Hämatom in der Sporthalle

Bleibt jedem selbst überlassen, was er von einem Titel wie „Lang lebe der Hass“ halten mag. Jedenfalls ist das jüngste Album der Metal-Band Hämatom von 2022 titelgemäß der konsequente Nachfolger von „Die Liebe ist tot“ (2021). Am 15. April kommt dieser zu Musik mutierte Bluterguss aus dem oberfränkischen Speichersdorf, den man wohl nicht allzu ernst nehmen sollte, um 20 Uhr in die Sporthalle in Alsterdorf.

Karten: 48,63 Euro im KN-Ticketshop

Sonntag, 16. April: Bosse in der Großen Freiheit 36

Auch Bosse touren auf dem Nostalgietrip. Zum zehnten Mal hat sich im März die Veröffentlichung von Axel Bosses Album „Kraniche“ gejährt. Weshalb er „Kraniche“ mit seiner Band im Rahmen einer Clubtour am 16. April in der Großen Freiheit 36 kreisen lassen möchte. Schließlich stammen mit „Frankfurt Oder“, „Schönste Zeit“ und „So oder so“ Bosses drei erfolgreichste Singles von „Kraniche“.

Tickets: ausverkauft!

Montag, 17. April: Avril Lavigne in der Sporthalle

Avril Lavigne ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Kanadas. Bereits mit ihrem Debütalbum „Let It Go“ (2003), von dem allein bis dato 20 Millionen Tonträger verkauft wurden, stürmte sie die Charts und war damals mit 18 Jahren jüngste Künstlerin an der Spitze der britischen Album-Charts. Ihr aktuelles Album von 2022 trägt den Titel „Love Sux“ und kam auf Platz 6 der deutschen Charts. Am 17. April rocken Avril Lavigne und Band ab 20 Uhr in der Sporthalle.

Tickets: ausverkauft!

Dienstag, 18. April: Tori Amos in der Laeiszhalle

Am 18. April wird sich Tori Amos um 20 Uhr, zumindest in etwa, in der Laseizhalle an ihren Bösendorfer-Flügel setzen. Die 59-jährige US-Musikerin schöpft dann in ihrem charakteristischen Mezzosopran aus ihrem reichhaltigen, auf 16 Alben verteilten Repertoire. „Ocean To Ocean“ heißt ihr jüngster Longplayer von 2021 – darauf introspektive Songs, die von Sehnsucht erzählen, aber auch von Verlust und Trauer.

Tickets: 79,90 Euro im KN-Ticketshop

Donnerstag, 20. April: Electric Callboy in der Barclays Arena

Auf ihrer „Tekkno Tour“ kommen Electric Callboy am 20. April um 19.30 Uhr in die Barclays Arena. Die politisch-korrekte Umtaufung hat dem 2010 als „Eskimo Callboy“ gegründeten (heutigen) Sextett kommerziell nicht geschadet. Ihr 2022 als erstes unterm neuen Bandnamen veröffentlichtes Album „Tekkno“ schoss auf Platz 1 der deutschen Charts, die höchste Platzierung für die Metalcore-/Trancecore-Band aus Castrop-Rauxel bislang.

Karten: 65,52 Euro im KN-Ticketshop

Sonnabend, 22. April: The Undertones in der Markthalle

Die nordirische Rockband The Undertones holt am 22. April ab 20 Uhr ihr verschobenes Konzert in der Markthalle nach. Und feiert damit auch nach, dass vor mehr als 45 Jahren „Teenage Kicks“ rauskam, einer der bekanntesten Songs der 1979 gegründeten Band. Obwohl Leadsänger Feargal Sharkey bereits 1983 ausstieg, um eine erfolgreiche Solo-Karriere („A Good Heart“) zu starten, hielt der Rest der Band bis heute durch, während Sharkey seine musikalische Karriere Anfang der 90er beendete.

Tickets: 32,35 Euro im KN-Ticketshop

Montag, 24. April: Sabaton in der Barclays Arena

„The Tour To End All Tours“ – na denn, möchte man ob des Tourmottos von Sabaton murmeln. Hätte, wäre Corona nicht dazwischengrätscht, schon vor einem Jahr passieren sollen. Ganz ähnlich heißt mit „A War To End All Wars“ das jüngste Album des schwedischen Metal-Sextetts, das in seinen Songs nicht selten militärhistorische Themen aufgreift, allerdings Kriegsverherrlichung von sich weist. Als Support-Acts sind Babymetal und Lordi mit auf Tour und auf der Bühne, auch am 24. April in der Barclays Arena.

Karten: ab 64,35 Euro im KN-Ticketshop

Donnerstag, 27. April: Macklemore in der edel-optics.de Arena und Arctic Monkeys in der Sporthalle

Was die Produktion von Alben betrifft, scheint der US-amerikanische Rapper Ben Haggerty alias Macklemore eher bequemer Natur zu sein. 2005 erschien das Debüt „The Language of My World“, 2017 dann „Gemini“ und Anfang März 2023 der dritte Longplayer mit dem Titel „Ben“. Doch eigener Aussage nach bremste exzessiver Drogenkonsum in der Frühzeit seiner Karriere die Produktivität Macklemores, dem 2011 im Duett mit Ryan Lewis der Durchbruch „Can’t Hold Us“ gelang. Sehr wahrscheinlich, dass er um diesen Hit beim Konzert am 27. April ab 20 Uhr in der edel-optics.de Arena nicht herumkommt.

Karten: ab 62,75 Euro

Mit ihrem siebten Album „The Car“ auf Tour ist die britische Rockband Arctic Monkeys und spielt ab 20 Uhr in der Sporthalle. Für „The Car“ hat Alex Turner, Frontmann des Quartetts, zehn neue Songs geliefert, die wieder ein breites Spektrum an Genres abdecken: Rock, Bond-Soundtrack, Exotica, Funk.

Tickets: momentan nicht verfügbar

Freitag, 28. April: Donots in der edel-optics.de Arena

Mit „Heut ist ein guter Tag“, ihrem neunten Album, gelang der Rockband Donots Anfang Februar ihr erster Spitzenplatz in den deutschen Charts. Am 28. April präsentiert das Quintett aus Ibbenbühren die neuen Songs und alte Hits ab 20 Uhr in der edel-optics.de Arena. Als Support-Acts fungieren Montreal und Akne Kid Joe. Trotz des optimistischen Albumtitels hält Sänger Ingo Knollmann übrigens nicht allzuviel von seiner Spezies, wie er kürzlich in einem Interview bekannte: „Ich sage immer: Ich liebe Menschen. Ich umgebe mich supergern mit Menschen. Aber ich halte die Menschheit auch für strunzdumm.“

Karten: 48,85 Euro im KN-Ticketshop

Sonntag, 30. April: Pur in der Barclays Arena

Ohne große Tour, aus hinlänglich bekannten Gründen, feierten Pur im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Bandbestehen. 2023 holen sie die Tour nun nach und treten am 30. April um 19 Uhr in der Barclays Arena auf. Im Gepäck hat die aus Bietigheim-Bissingen stammende Band ihr aktuelles Album „Persönlich“.

Karten: ab 82,40 Euro im KN-Ticketshop