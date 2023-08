Opal Ocean und mehr Konzert-Tipps für Kiel und die Region ab 4. August

Kiel. Gewohnt übersichtlich ist in den Sommermonaten das Konzertangebot in Kiel und Umgebung. Aber ein paar Empfehlungen finden sich dennoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Opal Ocean am Freitag, 4. August, beim Bootshafensommer Kiel

Gefunden und gegründet hat sich das Akustik-Gitarren-Duo Opal Ocean auf den Straßen Melbournes. Videos seiner Straßen-Sessions gingen viral, auf Millionen Klicks folgten analoge Touren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in diesem Sommer sind der Neuseeländer Nadav Tabak und der Franzose Alex Champ auf Reisen und schauen beim Bootshafensommer in Kiel vorbei – am Freitag, 4. August, ab 20.45 Uhr. Nuevo Flamenco Rumba oder Acustic Progressive Flamenco Metal? Hier ohne Loops und doppelten Boden!

Eintritt frei.

Freitag, 4. August: Konzert von Lemonpepper auf der „Freedom“ in Kiel

Die Förde, ein Schiff und gute Musik – klingt nach einer attraktiven Kombination. Am Freitag, 4. August, tritt das bayerische Duo Lemonpepper um 20 Uhr auf der „Freedom“ am Reventlou-Anleger in Kiel auf. Mike und Conny Lehmbecker machen zusammen Musik, seit sie sich im Alter von 17 Jahren an einem Gymnasium in Kempten im Allgäu kennengelernt haben. Seitdem teilen sie die Liebe zu Blues, Jazz, Country und Bluegrass – ob in den eigenen Songs oder in Cover-Versionen von Klassikern der Genres.

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabend, 5. August: Konzert von Carrington-Brown im Lutterbeker

Ein Best-of-Programm hat das Duo Carrington-Brown anlässlich seines 15-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr zusammengestellt. Am Sonnabend, 5. August, präsentieren Rebecca Carrington und Colin Brown im Lutterbeker in Lutterbek ab 20 Uhr „Höhepunkte, Meilensteine und Kult-Klassiker“, wie es in der Ankündigung heißt. Das in Berlin beheimatete britische Duo ist für seinen Mix aus Musik und Comedy mehrfach international ausgezeichnet worden. Star-Dirigent Sir Simon Rattle verlieh Carrington-Brown das Prädikat „absolutely brilliant“.

Karten: 30 Euro (Ticketvorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Dienstag, 8. August: Konzert von Rotura in der Alten Meierei Kiel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Barcelona stammt die Hardcore-Punkband Rotura. Am 8. August ab 19 Uhr präsentiert die spanische Band in der Alten Meierei in Kiel ihr Debütalbum „Estamos fracasando“ (2020). Die Songs des Female-Fronted-Trios klingen melancholisch, melodisch und dennoch kämpferisch.

Eintritt: keine Angaben

Donnerstag, 10. August: Konzert des Henri Jerratsch Organic Trios im Lutterbeker

Auf seiner Deutschland-Tour gastiert das Henri Jerratsch Organic Trio am 10. August um 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek. Und bringt musikalische Gäste mit: Sänger Miles King und am Saxofon Justus Czaske. Gespielt wird, was das musikalische Spektrum von New Orleans ausmacht – Jazz, Soul, Funk, Gospel, Blues & Second Line.

Eintritt: keine Angaben

KN