﻿Alexa Feser im Max Nachttheater Kiel: Intime Momente, eintönige Songs

Kiel. Sollte der spärliche Publikumszuspruch Alexa Feser irgendwie bekümmern – anzumerken ist ihr das nicht beim Konzert im Max Nachtheater in Kiel. „Je weniger Leute es sind, desto intimer wird es“, macht sie vor den etwa 250 Gästen im Saal aus der Not eine Tugend. Zurück auf der Bühne, nachdem die Berliner Pop-Sängerin eben zum Song „Atari T-Shirt“ ein Bad in der – nun ja – Menge genommen hat. Gemeinsames Hüpfen, das mangels Masse kein echtes Brodeln werden kann. „Und desto mehr Gas gibt man, weil man die Leute besser sieht.“

Popstar und Fans mühen sich hier nach Kräften, damit so etwas wie Partystimmung entsteht. „Ihr macht ja Lärm für zehnmal so viele Leute“, lobt Feser den extra-lauten Jubel nach jedem Song. Die Fans schwenken die Arme, sie klatschen und wippen im Takt, sie singen mit. „Ihr könnt ja mitsingen“, sagt die Sängerin dann auch lachend, als ihr ausgerechnet bei „Memo“ der Text entfällt und sie mit ihrer Band souverän einfach noch mal neu startet.

Emotionale Solo-Performance auf kleiner Nebenbühne

Durchaus erfolgsverwöhnt ist Alexa Feser. Die jüngsten drei ihrer fünf Alben kamen in die Top-Ten der deutschen Charts, auch „Liebe 404“ aus dem Vorjahr. Doch die Anfänge ihrer Solokarriere seien schwer gewesen, erzählt die Sängerin nach dem Wechsel zu einer „kleinen B-Stage“ – die ist in einer „kuscheligen Ecke“ neben dem Mischpult mitten im Saal, wo ein kleines Keyboard bereitsteht. Der Pulk driftet von der Hauptbühne weg, ist ja Platz genug, und umringt Feser.

In dieser „schlechten Phase“, als die Karriere nicht in Gang kam, berichtet Feser am Keyboard sitzend weiter, habe sie „aus einem schlechten Gefühl heraus“ das Lied „Das Gold von morgen“ geschrieben. Diese Ballade habe sie an die Plattenfirma geschickt und wurde prompt gesignt – „mein Door-Opener“. Und den singt sie dann inmitten andächtig lauschender Fans.

Intime Momente bei Alexa-Feser-Konzert in Kiel

„Ganz, ganz wichtig“ sei auch ein neuer Song. „Checkbox“ handle von Depressionen, die sie am eigenen Leibe erlebt habe. Und die Sängerin schildert, wie sie irgendwann einfach nichts mehr habe fühlen können. „Wäre happy, wenn ich traurig wäre“, heißt es in dem Stück.

Diese intimen Momente sind die stärksten im Konzert. Die Partyphasen, bei denen Titel wie „Schiebedach“, „Airmax, „100 Samurai“ oder „Fluchtwagen“ spannender sind als die dazugehörigen melodie-ideenarmen, austauschbaren Songs, folgen den üblichen Ritualen. Funktioniert dennoch, weil jeder seinen Part kennt, weil der Abend bitteschön gelingen soll.

Zur Zugabe hüpft Alexa Feser erneut von der Bühne bei „Medizin“, tanzt im Parkett mittendrin mit dem Publikum, bevor dann – zurück auf der Bühne – zu „Wunderkinder“ noch mal die Arme geschwenkt werden.