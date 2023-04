﻿Konzert von Dieter Bohlen in Kiel: „Ich hab’ euch alle lieb!“

„Ich hab’ euch alles lieb“, hier „bitte“, dort „Danke“ – ungewohnt handzahm gab sich Dieter Bohlen beim Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel. Rund 1300 Fans erlebten einen Popstar in Plauderlaune, der mit seiner Band haufenweise Hits aus seiner langen Karriere auspackte – gespickt mit Anekdoten.

Für das Konzert von Dieter Bohlen in der Kieler Wunderino-Arena gab es keine Fotoerlaubnis. Hier ein Bild vom Tourauftakt in Berlin.

Kiel. „Zahlt da wirklich einer 30 Euro für?“, fragt ein Mann vorm Konzert am Merchandising-Stand, zeigt auf ein Dieter-Bohlen-Tourshirt und schiebt eilig hinterher, „ich bin nur neugierig.“ Ja, tatsächlich, später in der Halle haben sich einige Fans nach dem Kauf die Shirts gleich übergestreift. Rund 1300 sind es in der Wunderino-Arena Kiel, dritte Station von Bohlens als Abschiedstour angekündigter Konzertreise, in gewohnt geringer Bescheidenheit des „Pop-Titans“ zum „Comeback des Jahres“ stilisiert.

„Diedää-Diedää!“-Rufe hallen durch die Halle, doch erst ist Monica Gajek dran, Zweitplatzierte der jüngsten Staffel der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. „Total dankbar“, da dies „eine große Ehre“ sei, „obwohl ich nicht gewonnen habe“, bringt sie ganz in Pink drei Disco-Pop-Songs im Halbplayback, darunter ihr eigenes Stück „Deep End“. Lauter Beifall für guten Gesang und und eine ausbaufähige Präsenz in der Performance, aber dies ist ja auch nach eigenem Bekunden ihre erste echte Live-Show. Dann geht das Licht wieder an, hier und da lachen sie. „15 Minuten Pause“, sagt einer. Und hat recht.

Dieter Bohlen: Angepriesen als Superheld und Sex-Symbol

Kurz nach 20 Uhr wird der weiße Vorhang, der wie ein riesiges Bettlaken aussieht, in blaues Licht getaucht. Eine markige Stimme aus dem Off raunt – hoffentlich ironisch – was von „Germany's one and only superhero“ und „sexiest man alive“. Doch der so Gepriesene packt dann beim Opener „Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)“ eine recht dünne, leicht krächzige Stimme aus, die es zunächst schwer hat gegen den breitbeinigen Sound der sechsköpfigen Band. Joyello Sabatelli übernimmt den Thomas-Anders-Gesangspart.

„Total dankbar“ sei er, dass „so viele seit 38 Jahren zu mir halten“, sagt der 69-jährige Hitlieferant, „ein Mega-Gefühl.“ Dann tänzelt Bohlen zu Blue Systems „My Bed Is Too Big“ über den Laufsteg, greift Hände, posiert, hält Leuten, die sich schon jetzt am Catwalk drängen, das Mikro zum Reinsingen hin. Es folgt „Geronimo’s Cadillac“, laut Bohlen „Harald Schmidts Lieblingstitel“, damals nur Platz 3 in den Charts nach „fünf Nummer-Einsen“, und Bohlen ulkt was von „Depression“ und „Therapie“.

Dieter Bohlen: Anekdoten aus alten Modern-Talking-Zeiten

Bohlen macht aus dem Gig eine Art Storyteller-Show, streut Anekdoten ein aus alten Modern-Talking-Zeiten mit Thomas Anders, von Video-Drehs in Hongkong und Konzerten in Moskau, wo bei minus 40 Grad der vereiste Flieger fast abgeschmiert sei. Oder erzählt, wie damals der zunächst verschmähte Zeichentrick-Streifen „Dieter – Der Film“ auf RTL gegen das übermächtige „Wetten, dass ...“ eine Quote von 33 Prozent geholt habe.

Allerdings sei die Wahrheit „viel, viel schlimmer“ gewesen als in jenem Film – auch das mit den Frauen. Dabei habe er die „immer auf Händen“ getragen, beteuert Bohlen, „ich bin total nett, ich weiß auch nicht, was die immer haben“. Seine Partnerin seit 2006 – Carina Walz – jedenfalls sei „eine Eins“. „Wie lange habe ich jetzt gequatscht?“, fragt Bohlen. „Länger als ein Song.“

Für ein Spontan-Casting pickt sich Bohlen drei Freiwillige aus dem Publikum raus. „Hat Kiel auch einen Superstar? Wer will hier mal singen?“ Der Refrain von „Take Me Tonight“ soll es sein, und ein 29-jähriger Sänger und Pianist aus Flensburg setzt sich – ohne Blick auf den Teleprompter-Text – erwartet locker gegen eine 15-Jährige, ebenfalls aus Flensburg, und eine Lübeckerin, Bohlen-Fan seit 1984, durch. „Das war nicht schlecht“, lobt Bohlen den Flensburger.

Die fettesten Hits hebt sich Dieter Bohlen bis zum Schluss auf

Aber die Leute sind natürlich hier, um zu den alten Hits zu schwofen. „Midnight Lady“, „You Can Win, If You Want“, „Cheri Cheri Lady, „Brother Louie“, „You’re My Heart, You’re My Soul“ – die ganz dicken Kracher hat sich Bohlen strategisch versiert für den Schluss aufgespart. Längst stehen sie hier alle, tanzen, singen mit. „Vielen Dank, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder hoffentlich“, verabschiedet sich der Pop-Titan. Doch keine Abschiedstour?

Jedenfalls für eine Zugabe kehren Bohlen und Band noch mal zurück. „Der Song darf ja nicht fehlen“, es folgt die DSDS-Hymne „We Have A Dream“. „Leute, bleibt positiv, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten runterziehen!“, gibt Dieter Bohlen seinen Fans noch mit auf den Heimweg. „Ich hab’ euch alle lieb!“