﻿Konzert von Fettes Brot in Kiel: Alles in Butter auf dem Kutter

Kiel. Fettes Brot im Boot, alles in Butter auf dem Kutter: Das Hamburger Hip-Hop-Trio ging beim finalen Konzert seiner Abschiedstour in Kiel vor Anker. Schob mit seiner famosen Band eine mächtige Welle und verwandelte das Publikum in der ausverkauften Wunderino-Arena in ein wogendes Menschenmeer. Fischte reichlich Hits aus seinem Repertoire, die von vielen teils flüssig mitgerappt wurden. Der Sound ist klasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich der 27 Jahre alte Opener „Jein“ spült die Fans von den Sitzen. Docter Renz, König Boris und Björn Beton stehen an Deck vor einer Hamburger Hafensilhouette, über der eine riesige aufgeblasene Möwe schwebt. Hier Überseekisten, dort Poller. Am Bug des Kutters „Yasmin“ lassen die drei die Zeilen prasseln. Wasserbälle, zuvor von der Bühne in die wippenden Massen geworfen, werden über die Häupter gepritscht. Fettes Brot kommen an den Bühnenrand, und der Jubel brandet noch mal lauter auf.

Docter Renz: „Habt ihr eure sexy Unterwäsche an?“

„Schön, dass ihr da seid!“, begrüßt Martin Vandreier alias Docter Renz die Fans. „Habt ihr eure sexy Unterwäsche an? Habt ihr eure Dancing Shoes an? Wisst ihr überhaupt noch, wie Konzerte gehen?“ Wissen sie offenbar noch. Docter Renz legt sich einen Wasserball zurecht, der zurück auf die Bühne geflogen kam, und kickt ihn gekonnt mit Schmackes zurück ins Getümmel. „Wir wären nicht Fettes Brot, wenn wir euch nicht mit einem weinenden und einem blauen Auge nach Hause schicken würden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die selbst ernannte „Mutter aller Party-Bands“, 1992 geboren, kennt die Knöpfe, die gedreht werden müssen, um die Arena heiß wie einen Backofen zu machen. „Kiel, ihr möchtet bitte alle springen?!“, ruft Docter Renz in einem Break bei „Wackelige Angelegenheit“, nachdem die Fans zuvor schon auf Geheiß ausgiebig die Luft gestreichelt haben. Möchten sie gern. Auch die Brote mit ihren nun schon fast 50 bieten da oben eine sportive Show samt synchronen Dance-Kicks.

Fettes Brot: 27 Songs aus gut 30 Jahren Bandgeschichte

Die Setlist ist mit 27 Songs aus über 30 Jahren Bandgeschichte prall gefüllt. „Emanuela“ darf ebenso wenig fehlen wie „Nordisch By Nature“ (schon gar nicht in Kiel), „Erdbeben“, „Rock Mic’s“, „Echo“, „Spitzer Stein“,„Wär das nicht derbe“. Oder das hymnische „Das letzte Lied auf der Party“, bei dem dann doch etwas Wehmut aufkommt. Sogleich schicken Fettes Brot tröstend „Brot weint nicht“ hinterher, ihr aktueller Abschiedssong.

Gebührend abgefeiert werden auch die schrägen, eingedeutschten Coverversionen. „Hamburg Calling“ („London Calling“ von The Clash), zu dem DJ Markus Pauli auf dem Kutter eine schwarze „Hitstory“-Fahne mit der versteinerten Musikkassette und den gekreuzten Tonarmen drauf schwenkt. Und „The Grosser“ (Steve Millers „The Joker“), bei dem im Halbdunkel unaufgefordert Hunderte Smartphone-Lämpchen leuchten. „Wie hilfreich ist diese Stadt, bitte?“, lobt Docter Renz. „Kaum ist es dunkel, geht das Licht an.“

Fettes Brot: Erinnerung an Sturz bei Kiel-Konzert

Vor „Wär das nicht derbe“ stellt sich König Boris auf einen Poller. Weckt bei Fettes Brot Erinnerungen an einen Gig in Kiel, bei dem Boris Lauterbach sich am Bühnenrand auf eine Kiste stellte und zwei Meter tief in den dunklen Graben fiel. „Ist nix passiert, ich bin eine Katze“, ulkt er. Bei „Für immer immer“ bauen sie eine etwas holperige Extra-Zeile ein: „Ich liebte ein Mädchen in Kiel, auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Ebstein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich sag’s nur ungern, aber unser Dampfer der guten Laune biegt in die letzte Kurve ein“, kündigt Björn Warns alias Björn Beton an. Dafür geht’s noch mal auf den Kutter. Fettes Brot haben ein Einmachglas mitgebracht, um einen 30-sekündigen Kieler Applaus zu konservieren. Der dann auch ohrenbetäubend anschwillt – man will sich ja nicht lumpen lassen. „Oha!“, staunt König Boris. „Das wird uns warmhalten an kalten Julitagen.“

Lesen Sie auch

Zugabe eins bringen sie mit einer mobilen Minibühne vorm riesigen Vorhang mit Containern drauf, bringen als Punk-Combo mit Docter Renz an der Gitarre, Björn Beton an den Drums und König Boris am Bass „Was in der Zeitung steht“, „Trotzdem“ und den improvisierten Song „Kiel“. Zur zweiten Zugabe singt bei „An Tagen wie diesen“ Pascal Finkenauer mit, Bandmate aus alten Zeiten. Dann der gewaltige Abriss mit „Bettina“ und „Schwule Mädchen“.