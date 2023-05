Konzert von Herbert Grönemeyer und mehr Musik-Tipps für Kiel und die Region

Kiel. Schon das Vorprogramm beim Konzert von Herbert Grönemeyer ist zum Zungeschnalzen.

Konzert der Woche: Tourstart von Herbert Grönemeyer am Dienstag, 16. Mai, in der Wunderino-Arena Kiel

Herbert Grönemeyer startet am 16. Mai in der ausverkauften Wunderino-Arena seine Tour. Dann präsentiert der Popstar sein 16. Album – Titel: „Das ist los“. Die neuen Songs sind ein Plädoyer für Aufbruch und Zuversicht, klingen elektronischer, energetischer.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Als prominente Support-Acts sind mit an Bord die Singer-Songwriter Schmyt und Balbina, die für das neue Grönemeyer-Lied „Deine Hand“ den Text geschrieben hat.

Tickets: ausverkauft!

Freitag, 12. Mai: Konzerte von Fiddler’s Green in der Pumpe und Rebecca Carrington im Lutterbeker

Ihr für März 2022 geplantes Konzert in der Kieler Pumpe holen Fiddler’s Green am 12. Mai ab 20 Uhr in der Kieler Pumpe nach. Wo es dann nachträglich „3 cheers for 30 years“ heißt. Aber eigentlich gibt’s die Folkrock-Band aus Erlangen schon länger, Gründungsjahr war 1990. Auf ihrer Tour lassen Fiddler’s Green Lieder der ersten Stunde bis hin zu frischen Stücken in neuem Gewand erklingen. Mal mit testosterongeladener Hau-Drauf-Manier, mal zerbrechlich virtuos. Und beim Pub Crawl zeigt das Sextett, dass Speedfolk auch im Sitzen klappt.

Tickets: 41,25 Euro im KN-Ticketshop

Rebecca Carrington hat mit David Byrne, Paul McCartney und Aretha Franklin gespielt und Alben aufgenommen. Die klassisch ausgebildete Cellistin und Sängerin wirkte auch bei Soundtracks von „Herr der Ringe“ und „Harry Potter“ mit. In den USA hat die Britin einst ihr Talent für Comedy entdeckt. Zusammen mit „Joe“, ihrem Cello aus dem 18. Jahrhundert, bestreitet Rebecca Carrington am Sonnabend, 13. Mai, ab 20 Uhr eine Vorpremiere ihres neuen Solo-Programms im Lutterbeker in Lutterbek, parodiert alles von Pop bis Oper und von Jazz bis Bollywood.

Karten: 20 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Sonnabend, 13. Mai: Folk-Baltica-Doppelkonzert von Kongero und Stundom im Kulturforum Kiel

Ein Doppelkonzert gibt’s beim Festival Folk Baltica am 13. Mai im Kieler Kulturforum. Dort singt das seit 15 Jahren bestehende schwedische Frauen-Folk-Quartett Kongero a-cappella skandinavische Volkslieder in eigenen Arrangements, und das dänische Trio Stundom mischt dann traditionelle Tanzmusik mit klassischer Kammermusik und symphonischen Klängen. Gegen Ende musizieren beide Formationen gemeinsam.

Tickets: 27 Euro plus Vvk-Gebühr (Info-Tresen Neues Rathaus, Welcome Center Kieler Förde), 30 Euro Abendkasse

Sonntag, 14. Mai: Konzert von Los Fastidios + Herr Fugbaum in der Schaubude

Los Fastidios aus Italien machen energiegeladenen, melodischen Streetpunk, das Quintett reichert klassischen, britischen Oi!-Punk mit Rock ’n’ Roll, Ska und Hardcore an. Herr Fugbaum aus Kiel haben ihren Stil „Motor-Punch-Rock“ getauft, dominiert von zwei Gitarren. Das Konzert in der Kieler Schaubude beginnt um 19.30 Uhr.

Tickets: 12 Euro plus Vvk-Gebühr (Tix for Gigs)

Dienstag, 16. Mai: Konzert von Nautilus in der Hansa48

Modern Rare Groove Jazz aus Japan – klingt verheißungsvoll. Nautilus kommen am 16. Mai um 20 Uhr in die Hansa48. Dort verrühren Toshiyuki Sasaki (Schlagzeug), Shigeki Umezawa (Bass) und Mariko Nakabayashi (Keyboards) gekonnt Jazz, Funk, Disco, Soul und Hip-Hop zu einem groovenden Mix. Nautilus haben in Japan und Deutschland bislang fünf Alben und sieben Singles rausgebracht.

Tickets: 12 Euro im Vorverkauf (Tix for Gigs), 15 Euro an der Abendkasse

Mittwoch, 17. Mai: Konzerte von Van Holzen in der Pumpe und Tilo Weber & Four Fauns im Kulturforum

Das Ulmer Rock-Trio Van Holzen wurde 2015 in Ulm geboren. Florian Kiesling (Gesang, Gitarre), Jonas Schramm (Bass, Gesang) und Daniel Kolitschke (Schlagzeug) hatten zusammen zuvor seit 2009 bereits über 200 Konzerte unter dem Bandnamen Rockfish absolviert. Drei Alben haben Van Holzen bislang rausgebracht, das jüngste heißt „Aus der Ferne“. Das Konzert im Roten Salon der Kieler Pumpe beginnt um 20 Uhr mit dem Support-Gig von Lake Cisco.

Karten: 24,90 Uhr im KN-Ticketshop

„Faun Renaissance“ heißt das zweite Album des Berliner Schlagzeugers Tilo Weber und seiner Band Four Fauns, das sie am 17. Mai ab 20 Uhr im Kieler Kulturforum präsentieren. Darauf befindet sich mit „Se La Mia Morte Brami“ ein Stück, für das Weber im vergangenen Jahr den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Arrangement des Jahres bekam. Das verbindende Element aller Stücke, die klanglich bis ins Mittelalter zurückreichen, ist ihre Festlichkeit. Es spielen Richard Koch (Trompete), Claudio Puntin (Klarinette), James Banner (Bass) und Tilo Weber (Schlagzeug).

Karten: 15 Euro plus Vvk-Gebühr (Info-Tresen Neues Rathaus, Welcome Center Kieler Förde), 20 Euro Abendkasse

Donnerstag, 18. Mai: Konzert von Richard Wester und Band im Lutterbeker

Richard Westers jüngstes Album trägt den Titel „Fantastic Island“. Darauf bittet der Musiker und Komponist aus dem Kreis Schleswig-Flensburg zu einem „imaginären Inseltrip mit 13 faszinierenden Plätzen und 13 neuen Songs, eine Filmmusik fürs Kopfkino“. Drei Musiker begleiten den Saxofonisten und Flötisten, der mit Udo Lindenberg, Ulla Meinecke, BAP und Reinhard Mey gespielt hat, am 18. Mai ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek: Kerstin Sund (Gesang, Gitarre), Rolf Hammermüller (Piano) und Michael Brandt (Gitarre, Bouzouki).

Karten: 22 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)