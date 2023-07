Illegal 2001 und mehr Konzerttipps für Kiel und Umgebung ab 28. Juli

Kiel. Mit den Liedern von Illegal 2001 werden für viele Schleswig-Holsteiner Jugenderinnerungen wach.

„A7“, „Nie wieder Alkohol“, „Dosenbier“ oder „Wieder allein“ – die Songs von Illegal 2001 sind das, was gemeinhin Ohrwürmer genannt wird. Die Rockband, deren Mitglieder aus Kiel, Bad Bramstedt, Eckernförde, Neumünster und Tappendorf stammen, feiert am Sonnabend, 29. Juli, ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne Krusenkoppel mit den Fans ihr 35-jähriges Bandbestehen.

Konzert der Woche: Illegal 2001 am Sonnabend, 29. Juli, auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Dann wollen Thomas, Jens, Fred, Fiete und Chrischi auch ein paar bislang unveröffentlichte Lieder spielen – und so manche Anekdote aus der Bandgeschichte gibt’s noch obendrauf.

Karten: ab 42 Euro, auch im KN-Ticketshop

Freitag, 28. Juli: Konzerte von Barock auf der Freilichtbühne Krusenkoppel und Quel Bordel beim Bootshafensommer

Barock eilt der Ruf voraus, Europas größte AC/DC-Tribute-Show zu bieten. Auf der Freilichtbühne Krusenkoppel kann die Band am 28. Juli ab 20 Uhr zeigen, was die Vorschusslorbeeren wert sind.

Das musikalische Repertoire umfasst alle großen Hits und viele Album-Tracks, die AC/DC selbst niemals live gespielt haben. Nicht nur akustisch, auch visuell bieten Barock eine Performance nah dran am Original – inklusive Schuluniform und „Duckwalk“.

Tickets: ab 42 Euro, auch im KN-Ticketshop

Aus dem kalifornischen San Diego stammt die fünfköpfige Folk-Punk-Band Quel Bordel. 2013 gegründet von einem Amerikaner mit ukrainischen Wurzeln, zwei philippinischen Brüdern, einem klassisch ausgebildeten Geiger und einem Punkrock-Schlagzeuger. Am 28. Juli treten Quel Bordel um 20.45 Uhr als letzte Band des Abends auf der schwimmenden Bühne beim Bootshafensommer in Kiel auf.

Eintritt frei

Sonnabend, 28. Juli: Konzerte von Jai Larkan im Lutterbeker und Chris May im Prinz Willy

Dieser Mann klingt wie eine ganze Band. Der Singer-Songwriter Jai Larkan kombiniert in seinen Live-Loops die Klänge von Klavier, Akustikgitarre und Percussion und singt dazu, wie auch am Sonnabend, 29. Juli, ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek. Vor seiner Solokarriere war Larkan als Leadsänger mit der Folk-Rock-Band The Wishing Well mehr als zehn Jahre lang auf Tour. Die Band gab über 660 Konzerte, auch beim Montreux Jazz Festival, Edinburgh Fringe Festival und Skagen Festival – und einige Male in Kiel und Umgebung.

Tickets: 18 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Kartenvorbestellung unter Tel. 04343/9442)

Den Titel „Endless Road“ trägt das jüngste Album von Chris May, das er im Dezember 2022 veröffentlicht hat. On the road ist der Salzburger Gitarrist auch derzeit wieder – und macht am 28. Juli um 20 Uhr Station im Prinz Willy in Kiel. Seine Performance pendelt zwischen impulsivem Fingerstyle-Spiel und melodischen Balladen, gespickt mit virtuosem Fingerpicking und dynamischen Sildes, untermalt von Mundharmonika und Didgeridoo. Stilistisch driftet May zwischen Blues, Country und Folk.

Eintritt: 1,50 Euro (für den Musiker geht der Hut rum)

Sonntag, 29. Juli: Konzert von Akampita Steiner in der Alten Meierei am See

Akampita Steiner ist Sängerin, Gitarristin und Schauspielerin. Sie wuchs in Detmold auf, sang im Kirchenchor, spielte Sopran- und Altflöte, brachte sich erste Akkorde auf der Gitarre bei und schrieb mit zwölf Jahren ihr erstes Lied. Bei Reinhold Westerheide und Uli Bögershausen lernte sie auf dem Oberstufenkolleg Bielefeld klassische Gitarre. „Bewegend“ und „suggestiv“ nannte der renommierte Gitarrist Peter Finger die Musik von Akampita Steiner, die am 30. Juli um 19 Uhr in der Alten Meierei am See in Postfeld auftritt.

Eintritt: keine Angaben

KN