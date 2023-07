﻿Konzert von Jan Delay in Eckernförde: Sand, Wind & Feiern

Eckernförde. „Ich bin ein Wassermann, oh ja,“, singt Jan Delay, und der Flow des Reggae-Songs „Wassermann“ vom neuen Album „Earth, Wind & Feiern“ wogt so weich wie die sanften Wellen in der Eckernförder Bucht. „So genieße die Aussicht und glaub’, ich werd’ nie wieder traurig.“ Rund 10000 Menschen hier am Südstrand wiegen sich im smoothen Groove von Delays phänomenaler Band Disko No. 1. „So nah am Wasser“, schwärmt Delay, „haben wir den Song noch nicht gespielt. Was für ein wunderschöner Ausblick!“

Erwünscht seien ab sofort „nur positive Vibes“, hält Delay beim Konzertstart gleich mal fest, und in den kommenden zwei Stunden tun er und seine Musiker eine Menge dafür, dass es auch so kommt. „Earth, Wind & Feiern“ als Opener navigiert den Konzertabend gleich in die gewünschte Richtung, ein mächtiges Funk-Dickschiff. Das Bläser-Trio pumpt, die fabelhaften drei Background-Sängerinnen glänzen im Satzgesang, Delay rappt. Tanzt elastisch, was er dann fast das ganze Konzert lang macht. „Eckernförde, seid ihr da?“ Unüberhörbar, unübersehbar sowieso.

„Vor fünf Jahren oder so“ seien sie ja schon mal hier gewesen, open air am Südstrand. „Einfach geil“ sei es, aber wohl auch bei Regen, Sturm oder im Winter. Damals habe sein Bassist Ali Busse Geburtstag gehabt – und heute tatsächlich wieder, bewegt Delay die Massen zu einem spontanen Ständchen. Grinsend erinnert er daran, dass die Band Busse damals ein aufblasbares Einhorn geschenkt hatten, das sie dann aufs Meer raustreiben ließen. Dann habe es tatsächlich die DLRG gerettet.

Schon früh zieht Delay sein Jackett aus, am Ende konnte der 46-jährige positive Unruheherd auf der Bühne sein weißes T-Shirt auswringen. Bei „Klar“ spielt er hinten auf Congas, „Spass“ verbreitet Spaß. Delay, ganz Showman, dirigiert seine Band, fragt das Publikum: „Noch einen?“, und sie legen wieder los. Zu „Türlich, Türlich“ soll die Menge Dance-Moves nachmachen, von links nach rechts, „wie Ebbe und Flut“ (Delay), dazu noch klatschen im Takt. Immer mal wieder wogen unzählige Arme, auch die beliebte Animation „kollektives Hochspringen aus der Hocke“ darf nicht fehlen.

Stabiler Sound trotz der Nähe zum Meer

Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ schwingt bei Delay bekanntlich im Reggae-Modus, der Dancehall-Song „Der Bass & die Gang“ könnte auch von Seeed stammen, die Breaks sitzen auf Kante. Party! Latin-Aroma verbreitet „Zurück“. Im zackigen Ska-Offbeat zuckt „Saxophon“, Delay skankt, das Saxofon spielt die markanten Soli von „Baker Street“ und „Careless Whisper“ – und siehe da, die passen! Der Mixer macht einen klasse Job, der Sound ist trotz der tückischen Nähe zum Meer bis nach hinten hin stabil.

„Wir kommen langsam, aber sicher aufs Finale zu und es ist immer noch hell.“ Schummerig fände Delay es jetzt noch cooler. „Beim Summerjam in Köln war’s um diese Zeit schon dunkel.“ Funky Endspurt mit „Oh Jonny“, zurück für die Zugabe mit dem Disco-Funk von „Eule“, die hier in Eckernförde im Text passend zur Möwe mutiert. „Auf einmal sind hier überall Möwen“, merkt Delay, „die waren vorhin noch nicht da.“

Rein in ein Medley, gestartet mit dem 30 Jahre alten „Show Me Love“ von Robin S., und die Leute sollen – wegen der Nähe zu den Friesen, kalauert Delay – jetzt „freezen“, mitten in der Tanzbewegung einfrieren, wenn die Band stoppt. „Wer sich bewegt, muss übermorgen zu Andrea Berg!“ Sie bringen noch die Ballade „Hoffnung“, kehren ein zweites Mal zurück mit dem bestens geeigneten Rausschmeißer „St. Pauli“.

