﻿Konzert von Joe Bonamassa in Kiel: Nobel-Schlitten mit Schlammspritzern

Kiel. Wenn Eric Clapton Gott ist, wie in den 60ern so manches Graffito verkündete, sei gänzlich unblasphemisch die Frage erlaubt: Was ist dann aktuell Joe Bonamassa? Klar, der 45-jährige US-Musiker sagte mal über den 78-jährigen mit dem Spitznamen „Slowhand“: „Er ist mein Held und der Grund, warum ich spiele, wie ich spiele.“ Längst hat sich Bonamassa von seinem Idol emanzipiert, und auch das Konzert mit seiner fantastischen Band in der mit 2900 Zuschauern ausverkauften Kieler Wunderino-Arena belegt, dass „Slowhand“ auf Bonamassa in den seltensten Fällen passt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der deutsche Tourstart von Bonamassas Europa-Konzertreise ist ein Kickstart. „Evil Mama“ fegt wie ein Bluesrock-Orkan über die Menge. Allerdings ist der Sound ziemlich mumpfig, was sich erst bei „The Heart That Never Waits“, dem fünften Song, deutlich bessert. Zeigt sich zuvor auch, wenn die Rhythm-Section transparenz-dienlich runterfährt für ein erstes brillantes Solo von Bonamassa und eins auf der Hammond-Orgel von Reese Wynans (75), einer der gefragtesten Blues-Keyboarder und einst Mitglied bei Stevie Ray Vaughan & Double Trouble.

Bonamassas Backing-Band ist eine Bank

Bonamassas gesamte Backing-Band ist eine Bank. Aufmerksam und wendig surfen sie die Gitarren-Soli mit, wenn der Gitarrist mal wieder fliegend von schnellen 16tel-Läufen zu swingenden Passagen switcht, bravourös Bendings reiht oder die Saiten zart und leise singen lässt. Jedes Break bewältigen sie punktgenau. Die beiden Background-Sängerinnen könnten mit ihren fabelhaften Stimmen locker auch eine Headlinertour bestreiten und punkten auch mit einer dynamischen Tanz-Choreo. Da rollt ein gut geöltes Bluesmobil, elegant rockig und soulig getunt und dennoch mit Schlammspritzern am Chassis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur die Soli sorgen dafür, dass die Songs lang geraten – Bonamassa und Band spielen alles genüsslich aus. Nur 13 Stücke sind es nach zwei Stunden. Den Blues-Klassiker „Double Trouble“ von Otis Rush zelebrieren sie nach allen Regeln der Kunst, Bonamassa lässt seine Gibson greinen und heulen. Eine edle, eine hoch emotionale Version, bei der Gitarren-Virtuose auch wieder seine hohen gesanglichen Qualitäten beweist.

Joe Bonamassa: Heute sei er „old as fuck“

Gab’s vorher nur mal ein knappes „Thank you!“ für eine der stürmischen Ovationen, kommt Bonamassa bei der Begrüßung mitten im Set doch ein wenig ins Plaudern. Erinnert sich an ein „Rockpalast“-Konzert 2005, da sei er zwar 15 Pfund schwerer, aber eben auch 18 Jahre jünger gewesen. Heute sei er „old as fuck“, wie man in den Staaten so sage. Dann stellt er ausgiebig seine Band vor, lobt sie über den grünen Klee, und als er zuletzt bei Reese Wynans ankommt, bittet er das Publikum, sich respektvoll zu erheben.

Erst gegen Ende, die Leute hatten zwischenzeitlich wieder Platz genommen, fordert ein der Sitzerei offenbar überdrüssiger Bonamassa die Fans gestisch erneut auf, den Hintern wieder hochzukriegen zum rockigen R&B von „Lonely Boy“. Stehenbleiben lohnt, denn es geht gleich munter weiter mit dem ZZ Top-Cover „Just Got Paid“, das zu einem Konzert-Highlight gerät. Viele strömen aus dem Parkett und von den Rängen vor die Bühne. Bonamassa fegt über die Saiten seiner Gibson Flying V, geht dann seitlich an den Bühnenrand, spielt kurz auf einem Theremin, und dann lassen sie den Track ins Psychedelische schlingern. Dope!

Lesen Sie auch

Zwei Fragen stelle er sich vor der Zugabe, sagt Bonamassa zurück auf der Bühne. Wie viel „grain alcohol“ er sich in der 90-sekündigen Zwischenzeit einverleiben könne? Und was seine Fans – viele übrigens aus Hamburg, das keine Tourstation ist – sich nun wohl als letzten Song wünschen? Bonamassas Wahl jedenfalls fällt auf „Sloe Gin“, im Original von Tim Curry gesungen. Eine ergreifende Ballade und laut Bonamassa bei ihm „der einzige Song, der am dichtesten dran war an einem Hit“. Noch mal garniert mit einem exquisiten Solo. Bonamassa geht zuletzt von der Bühne, greift in die Sakkotasche – und wirft eine Handvoll Plektren in die Menge.