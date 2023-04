﻿Konzert von Johannes Oerding in Kiel: Daumendicker Draht zu seinen Fans

Wieder vor rappelvollen Rängen und den dicht gedrängten Fans im Parkett in der Wunderino-Arena erinnert sich Johannes Oerding. An Kieler Konzerte am Anfang seiner Karriere. 20, 30 Zuhörer – im Blauen Engel, im Irish Pub. So was erdet, und das ist die ganzen zweieinhalb Stunden lang spürbar.

Kiel. Animateur, wie im Interview mit den Kieler Nachrichten erwähnt, hätte als Berufsbild sicher auch gut gepasst im Fall von Johannes Oerding. Dieser Mix aus Dynamik und jungenhaftem Charme, den der Singer-Songwriter aus Hamburg da auf der Bühne in der Wunderino-Arena versprüht, beweist immense Entertainerqualitäten. Satte zweieinhalb Stunden hielten der unaufdringlich charismatische Singer-Songwriter und das Publikum in der rappelvollen Halle das Energielevel beständig hoch – auch in den leisen Momenten.

„Moin Kiel, mein Schatz!“ Oerdings Begrüßung nach dem Opener „Kaleidoskop“ vom aktuellen Album „Plan A“, der die Vielfarbigkeit des kommenden Konzerts auf den Punkt bringt, hätte auch von seiner Partnerin Ina Müller stammen können. Der 41-jährige Popstar erinnert an den „Konturen“-Tourstart vor gut drei Jahren an gleicher Stelle – mitten rein in die Corona-Pandemie, als es dann „ziemlich lang in die Boxengasse“ gegangen sei. Lässt Erinnerungen an Kieler Konzerte im kleinen Kreis im Blauen Engel und im Irish Pub aufblitzen.

Johannes Oerding: „Traurig aber wahr“ im AC/DC-Style

Oerdings Draht zum Publikum ist daumendick. Bei „So schön“ singen auf Wunsch erst – laut – alle Frauen mit, dann – kaum vernehmlich – die unter 20. Oerding feixt selbstironisch. Dann sind die Männer dran, vor allem die „mitgeschleppten“, die jetzt „all ihren Frust“ raussingen sollen: „Jungs, ich bin bei euch!“ Das Lied „Traurig aber wahr“ stoppt Oerding dann mittendrin, fordert Vorschläge von den Fans, das mal stilistisch zu variieren. AC/DC nimmt er, Oerding krächzt-kräht wie Brian Johnson, findet danach, das habe eher wie Bee Gees geklungen. Sogleich wird der Song im Konfettiregen durch einen Rage-Against-The-Machine-Fleischwolf gedreht, und am Schluss soll’s rock’n’rollig wie beim „dicken Elvis“ klingen.

Andächtige Stimmung begleitet die leisen Momente des Konzerts. Etwa als Oerding mitten im Parkett auf einem Podest, beleuchtet von einer funzeligen Tischlampe, solo am Klavier Balladen singt. Darunter „Eins-zu-eins-Gespräch“, das er eigentlich „gar nicht live singen“ wollte, das aber nun mal nie so viel Resonanz, nie so viel Feedback bekommen habe wie auf diesen gesungenen Brief an seinen Vater. Am Schluss gerät seine Stimme ins brüchige Kratzen, als sie am Kloß in seinem Hals vorbeischrammt. Auch bei „Für immer ab jetzt“, letzter Song der Zugabe, die Band ist schon backstage, ist es völlig still im riesigen Rund – bis auf das Rauschen der Lüftung.

Johannes Oerding schaltet von balladesk auf Rampensau um

Noch auf dem Podest schaltet Oerding in den Rampensau-Modus. Für „Santa Fu“ – die Band hat den Solo-Part genutzt und sich in gestreifte Sträflingskluft geworfen – sollen alle aufstehen sich bewegen, Oerding tanzt auf dem Klavier, ruft: „Ich weiß, es ist Dienstag, aber Dienstag ist der kleine Freitag!“ Alles steht, Oerding eilt durch die Reihen, Kameramann und Security im Schlepp. Singt „Macarena“, singt „Relight My Fire“. Singt für den gereiften Günther oben im Rang „Tanze Samba mit mir“, die Band geht souverän mit, danach gibt’s „I Wanna Dance With Someboby“. Partytime, ohrenbetäubender Jubel.

Bei „Ecke Schmilinsky“, jenem Song über Oerdings Begegnung mit Ina Müller, soll Gitarrist Moritz Stahl, der damals dabei war, die Gefühle in ein Gitarrensolo packen. „Kiel, habt ihr Soul?“, fragt der Popstar, Kiel singt mit, es gospelt warm und gefühlig. „Kiel, ich hab’ Gänsehaut. Danke für diesen Moment!“